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https://tr.sputniknews.com/20210815/taliban-nangarhar-vilayetinin-merkezi-celalabadi-ele-gecirdi-1048037250.html
Taliban, Celalabad'ı ele geçirdi: Afgan hükümetinin kontrolünde olan tek büyük şehir başkent Kabil
Taliban, Celalabad'ı ele geçirdi: Afgan hükümetinin kontrolünde olan tek büyük şehir başkent Kabil
Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, örgütün doğudaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'ı ele geçirdiği duyuruldu. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T05:47+0300
2021-08-15T05:47+0300
2021-08-15T06:11+0300
dünya
afganistan
taliban
nangarhar
celalabad
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Reuters'a konuşan Afgan yetkililer, ülkenin doğusunda yer alan Nangarhar vilayetinin başkenti Celalabad'ın Taliban kontrolüne geçtiğini bildirdi.Afgan yetkili, "Celalabad'da şu an hiçbir çatışma yaşanmıyor çünkü Vali Taliban'a teslim oldu. Taliban'a geçiş sağlamak, sivillerin yaşamını kurtarmak için tek yoldu" ifadelerini kullandı.Batılı bir güvenlik yetkilisi de şehrin Taliban'ın eline geçtiğini doğruladı.Taliban'ın Celalabad'ı ele geçirmesinin ardından, Afgan hükümetinin kontrolü altında olan tek büyük şehir başkent Kabil oldu.
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afganistan, taliban, nangarhar, celalabad
Taliban, Celalabad'ı ele geçirdi: Afgan hükümetinin kontrolünde olan tek büyük şehir başkent Kabil 05:47 15.08.2021 (güncellendi: 06:11 15.08.2021)
Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, örgütün doğudaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'ı ele geçirdiği duyuruldu.
Reuters'a konuşan Afgan yetkililer, ülkenin doğusunda yer alan Nangarhar vilayetinin başkenti Celalabad'ın Taliban kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Afgan yetkili,
ifadelerini kullandı. "Celalabad'da şu an hiçbir çatışma yaşanmıyor çünkü Vali Taliban'a teslim oldu. Taliban'a geçiş sağlamak, sivillerin yaşamını kurtarmak için tek yoldu" Batılı bir güvenlik yetkilisi de şehrin Taliban'ın eline geçtiğini doğruladı.
Taliban'ın Celalabad'ı ele geçirmesinin ardından, Afgan hükümetinin kontrolü altında olan tek büyük şehir başkent Kabil oldu.