https://tr.sputniknews.com/20210815/taliban-nangarhar-vilayetinin-merkezi-celalabadi-ele-gecirdi-1048037250.html

Taliban, Celalabad'ı ele geçirdi: Afgan hükümetinin kontrolünde olan tek büyük şehir başkent Kabil

Taliban, Celalabad'ı ele geçirdi: Afgan hükümetinin kontrolünde olan tek büyük şehir başkent Kabil

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, örgütün doğudaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'ı ele geçirdiği duyuruldu. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T05:47+0300

2021-08-15T05:47+0300

2021-08-15T06:11+0300

dünya

afganistan

taliban

nangarhar

celalabad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048006831_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ad061e2edba1332db42a1f50aedcd81e.jpg

Reuters'a konuşan Afgan yetkililer, ülkenin doğusunda yer alan Nangarhar vilayetinin başkenti Celalabad'ın Taliban kontrolüne geçtiğini bildirdi.Afgan yetkili, "Celalabad'da şu an hiçbir çatışma yaşanmıyor çünkü Vali Taliban'a teslim oldu. Taliban'a geçiş sağlamak, sivillerin yaşamını kurtarmak için tek yoldu" ifadelerini kullandı.Batılı bir güvenlik yetkilisi de şehrin Taliban'ın eline geçtiğini doğruladı.Taliban'ın Celalabad'ı ele geçirmesinin ardından, Afgan hükümetinin kontrolü altında olan tek büyük şehir başkent Kabil oldu.

afganistan

nangarhar

celalabad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, taliban, nangarhar, celalabad