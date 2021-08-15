https://tr.sputniknews.com/20210815/tarim-ve-orman-bakanligindan-su-israfina-karsi-yeni-hamle-1048039789.html

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan su israfına karşı yeni hamle

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan su israfına karşı yeni hamle

Su israfının önlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Hesaplama Sistemi'ni kullanıma sundu. Çiftçilerin kullanacağı bu... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T11:03+0300

2021-08-15T11:03+0300

2021-08-15T11:05+0300

türkiye

kuraklık

sulama

çiftçi

tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiler için 'Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Hesaplama Sistemi - SUET'i devreye soktu. Bu sistem ile bitkilerin ihtiyaç duyduğu su tüketimi, iklim koşulları, toprak durumu göz önüne alınarak hesaplanacak.Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, proje ile su israfının önlenmesi, verim kaybının azaltılması hedefleniyor.Bakanlığın sistem ile ilgli yayımladığı kılavuzda yer alan ayrıntılar şöyle:Kılavuzda yer alan bilgilere göre bu sistem kullanıcıya kişisel hesabında kayıt edilmek üzere, kendi meteorolojik verisi ve kendi bitki verileri ile hesaplama yapma olanağı tanıyor.Ayrıca uygulama sulama programlamada kuraklık ve eksik sulama alternatifleri için verim kaybı yüzdesi ve aşırı sulama koşulları için su kaybı miktarına ilişkin bilgiler de veriyor."Bitki su tüketimi, sulama suyu ihtiyacı, sulama programı ve sulama modülü hesaplamaları, iklim, bitki, toprak ve sulama yöntemi gibi birçok farklı faktöre bağlı" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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kuraklık, sulama, çiftçi, tarım ve orman bakanlığı