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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan su israfına karşı yeni hamle
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan su israfına karşı yeni hamle
Su israfının önlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Hesaplama Sistemi'ni kullanıma sundu. Çiftçilerin kullanacağı bu... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T11:03+0300
2021-08-15T11:05+0300
türkiye
kuraklık
sulama
çiftçi
tarım ve orman bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiler için 'Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Hesaplama Sistemi - SUET'i devreye soktu. Bu sistem ile bitkilerin ihtiyaç duyduğu su tüketimi, iklim koşulları, toprak durumu göz önüne alınarak hesaplanacak.Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, proje ile su israfının önlenmesi, verim kaybının azaltılması hedefleniyor.Bakanlığın sistem ile ilgli yayımladığı kılavuzda yer alan ayrıntılar şöyle:Kılavuzda yer alan bilgilere göre bu sistem kullanıcıya kişisel hesabında kayıt edilmek üzere, kendi meteorolojik verisi ve kendi bitki verileri ile hesaplama yapma olanağı tanıyor.Ayrıca uygulama sulama programlamada kuraklık ve eksik sulama alternatifleri için verim kaybı yüzdesi ve aşırı sulama koşulları için su kaybı miktarına ilişkin bilgiler de veriyor."Bitki su tüketimi, sulama suyu ihtiyacı, sulama programı ve sulama modülü hesaplamaları, iklim, bitki, toprak ve sulama yöntemi gibi birçok farklı faktöre bağlı" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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kuraklık, sulama, çiftçi, tarım ve orman bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan su israfına karşı yeni hamle

11:03 15.08.2021 (güncellendi: 11:05 15.08.2021)
© DHATürkiye kuraklık tekne Gölbaşı Barajı
Türkiye kuraklık tekne Gölbaşı Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© DHA
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Su israfının önlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Hesaplama Sistemi'ni kullanıma sundu. Çiftçilerin kullanacağı bu yeni sistemle bölgenin özellikleri, toprak durumu, iklim koşulları gibi kriterler hesaplanarak sulamada kullanılacak su miktarı belirlenecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiler için 'Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Hesaplama Sistemi - SUET'i devreye soktu. Bu sistem ile bitkilerin ihtiyaç duyduğu su tüketimi, iklim koşulları, toprak durumu göz önüne alınarak hesaplanacak.
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, proje ile su israfının önlenmesi, verim kaybının azaltılması hedefleniyor.
Bakanlığın sistem ile ilgli yayımladığı kılavuzda yer alan ayrıntılar şöyle:
"Türkiye, yıllık yağış verilerine dayalı yapılan yağış etkinlik sınıflandırmasına göre kuraktan çok nemliye 8 farklı sınıfta değerlendiriliyor. Yarı kura, az nemli ve yarı nemli özellik gösteren bölgelerin ağırlıkta olduğu ülkemizde, bu gölgelerde gerçekleşen yağış miktarları ve yağışların yıl boyu dağılımları, bitkisel üretimde sulamayı zorunlu kılıyor. Her ne kadar bazı bitkiler sulama olmadan yağışa dayalı veya çok az sulama ile yetiştirilebilse de çoğu zaman sulama olmadan elde edilen verim bu bitkilerde bile sürdürülebilirliği tehdit ediyor. Bir bitkinin, bir bölgede, belirli bir dönemde ne kadar sulama suyu ihtiyacı lduğunun hesap edilebilmesi için ilk olarak bitki su tüketimi değerlerinin bilinmesine ihtiyaç bulunuyor."
Kılavuzda yer alan bilgilere göre bu sistem kullanıcıya kişisel hesabında kayıt edilmek üzere, kendi meteorolojik verisi ve kendi bitki verileri ile hesaplama yapma olanağı tanıyor.
Ayrıca uygulama sulama programlamada kuraklık ve eksik sulama alternatifleri için verim kaybı yüzdesi ve aşırı sulama koşulları için su kaybı miktarına ilişkin bilgiler de veriyor.
"Bitki su tüketimi, sulama suyu ihtiyacı, sulama programı ve sulama modülü hesaplamaları, iklim, bitki, toprak ve sulama yöntemi gibi birçok farklı faktöre bağlı" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu faktörler bölgeler arasında değişiklik gösterebileceği gibi ortak sınırı olan iki parselde dahi farklılık gösterebilir. Her türlü koşulda kullanılabilmesi için SUET sistemin kullanıcı tercihleri veya kullanıcı tarafından veri girişine izin verebilen esnek ve kullanıcı taraflı bir yapıda geliştirildi. SUET kişisel bilgisayalar, tablet ve cep telefonları ile uyumlu olacak.

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