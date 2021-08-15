https://tr.sputniknews.com/20210815/tavukta-uretim-restlesmesi-suruyor-uretimi-durduracaklar-1048038358.html

Tavukta üretim restleşmesi sürüyor: Üretimi durduracaklar

Tavukta üretim restleşmesi sürüyor: Üretimi durduracaklar

Son aylarda kanatlı eti üreticileri ile sanayicileri arasında fiyat tartışması yaşanıyor. Üreticilerden bazıları para kazanamadıklarını iddia ederken... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T09:45+0300

2021-08-15T09:45+0300

2021-08-15T09:45+0300

türkiye

anlaşmazlık

tavuk

ekonomi

sanayi

pazar

restoran

üretim

çiftlik

et

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104087/22/1040872224_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7641def01f17fdeb4c08608f6c80fd91.jpg

Bazı kanatlı eti üreticileri ile sanayiciler arasındaki anlaşmazlık sürüyor. Sanayiciler adına üretim yapan bazı üreticiler para kazanamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde sanayiciler ile yapacakları görüşmelerde sonuç alamazlarsa 15 Ağustos itibarıyla üretimi durduracaklarını açıkladı.Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberine göre sanayiciler, “Sektörde işini yapanlar para kazanıyor. Üreticilerin bu eyleme çok fazla katılım göstereceğini düşünmüyoruz. Sektördekilerin yüzde 70’i işini iyi yapıyor” ifadelerini kullandı. Ancak dün, Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç, yaptığı açıklama ile sanayicilerle anlaşma zemini bulamadıklarını duyurdu.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 'Üretim olmadığı için tüketici de etkilenecek'Aldıkları kararı değerlendiren Koç, “Pazartesi günü Ankara’da 2 bin üretici bir araya geleceğiz. Toplamda 14 bin üretici var. Bunların yüzde 60’ından birliğin aldığı kararlara uyulacağına dair yazılı belge aldık. Sözlü olarak da desteklerini bildirenler oldu. Bugünden itibaren artık kümeslerimize yeni civciv almayacağız. 40 gün sonra eylemimiz sonuç verecek. Üretim olmadığı için tüketici de etkilenmiş olacak” dedi.'Eylemin sonucu olmaz'Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanı Naci Kaplan, yapılacak eylemin herhangi bir etkisinin olmayacağını dile getirdi. Dernek başkanının dahi üretime devam ettiğini dile getiren Kaplan, “Bizim sözleşmeli üreticilerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Biz üreticilerimizle görüştük. Bir sıkıntı yaşanmayacağını söylediler. Katılmak isteyenler var ancak onlarla da biz çalışmak istemiyoruz. Kapasite fazlamız olduğu için beyaz et tedarikinde sorun yaşamayacağız. Yıllardır bir düzen içinde çalışıyoruz. İsteyenler kendileri serbestçe yetiştirebilirler" dedi.Bu eylemin tüketicileri etkilemeyeceğini söyleyen Kaplan, "Sanayiciler olarak beyaz et fiyatlarına eylem sebebiyle zam gelmeyeceğini taahhüt ediyoruz. Ne yetiştiriciler, ne tüketiciler ne de ihracat açısından bir sorun yaşanacak. Bunların amaçları birlikler sanayiciyle topluca sözleşmeye oturmak. Ancak bu serbest ticarete aykırı bir durum. Rekabet ortamındayız. İsteklerinin yerine getirilmesi mümkün değil” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210628/tavuk-fiyatlarinda-artis-yuzde-20yi-buldu-1044831752.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

anlaşmazlık, tavuk, ekonomi, sanayi, pazar, restoran, üretim, çiftlik, et, lokanta