https://tr.sputniknews.com/20210815/ted-baskani-pehlivanoglu-egitim-calisanlarina-asi-olma-zorunlulugu-getirilmeli-1048038018.html

TED Başkanı Pehlivanoğlu: Eğitim çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirilmeli

TED Başkanı Pehlivanoğlu: Eğitim çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirilmeli

Türk Eğitim Derneği (TED) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Selçuk Pehlivanoğlu, "Eğitim çalışanlarına aşı olma... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T09:25+0300

2021-08-15T09:25+0300

2021-08-15T09:26+0300

türkiye

eğitim

oecd

öğretmen

sağlık bakanlığı

pisa

koronavirüs aşısı

türk eğitim derneği (ted)

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Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'a konuşan TED Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Pehlivanoğlu, yeni döneme ve atılması gereken adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.Kovid-19 gölgesi altında geçen 1.5 yılda eğitimin sekteye uğradığını söyleyen Pehlivanoğlu, okulların eylülde açılması gerektiğine işaret ederek “OECD ülkeleri içinde okullarını en uzun kapatan ikinci ülkeyiz. Zorunlu eğitim çağında olup da okul dışında olan 710 bin öğrencimiz var. Bu sürecin sonunda ciddi oranda okul terki olabileceğini düşünüyoruz. Okul terki, çocuk işçi ve çocuk gelin demektir. Ekonomik olarak da ülkenin kalkınmasıyla ilgili sorun demektir” dedi. Bu süreçte öğrencilerin kayıplarının farklılaştığına işaret eden Pehlivanoğlu, “PISA’da iyiyiz dediğimiz halde öğrencilerin yüzde 37’si temel matematikte yetersiz gözüküyor. Yani yüzde 37 zaten dört işlem yapamıyordu. Kovid sürecinde bu kaça çıktı bilmiyoruz” diye konuştu.Sağlık Bakanlığı’nın, eğitim çalışanlarının aşılanma oranlarını açıklaması gerektiğini de vurgulayan Pehlivanoğlu, duyumlara göre eğitim çalışanlarında iki doz aşılamanın yüzde 60, 40 yaş üstünde ise yüzde 80 olduğunu belirtti. Aşının bir keyfiyet olamayacağını da söyleyen Pehlivanoğlu, eğitimin bir anayasal hak olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

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eğitim, oecd, öğretmen, sağlık bakanlığı, pisa, koronavirüs aşısı, türk eğitim derneği (ted)