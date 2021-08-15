https://tr.sputniknews.com/20210815/tesk-400-bin-servisci-ve-15-bin-kantin-isletmecisi-okullarin-acilmasini-bekliyor-1048044228.html

TESK: 400 bin servisçi ve 15 bin kantin işletmecisi okulların açılmasını bekliyor

TESK: 400 bin servisçi ve 15 bin kantin işletmecisi okulların açılmasını bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ülke genelinde yaklaşık 400 bin okul servis aracı ile 15 binden fazla kantinci... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T14:11+0300

2021-08-15T14:11+0300

2021-08-15T14:11+0300

ekonomi

türkiye

tesk

bendevi palandöken

kantin

esnaf

borç

okul servisi

pandemi

koronavirüs

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen yüz yüze eğitimin başlamasıyla piyasanın hareketleneceğini ve esnafın rahat bir nefes alacağını belirtti.TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Bilim Kurulu kararlarının harfiyen uygulanarak yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını belirtmesi esnafımız için oldukça sevindirici. İki yıldır okulların açılmasını bekleyen başta kantinci, servisçi ve kırtasiyeci esnafımız olmak üzere eğitim sektörüne doğrudan ve dolaylı yoldan hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarlarımız yeni eğitim öğretim sezonunun başlamasını dört gözle bekliyor. Bunun içinde başta servisçi ve kantinci esnaflarımız olmak üzere uzaktan ve yakından tüm esnaflarımız ve çalışanları ile Kovid-19 virüsünü yenmek için aşı dahil istenen tüm önlemleri 6 Eylül'e kadar tamamlamak için yoğun bir faaliyetin içerisindedir” diye konuştu.Esnaf ve sanatkarların yeni eğitim öğretim sezonundan umutlu olduğunu söyleyen TESK Başkanı Palandöken şunları söyledi:‘Okulların açılmasıyla servisçi ve kantinci esnafımız borçlarını ödeyebilecek’Yüz yüze eğitimin başlaması ile iki yıldır iş yapamayan esnafın birikmiş borçlarını ödemeye başlayacağını anlatan Palandöken, “Ülke genelinde yaklaşık 400 bin okul servis aracı ile 15 binden fazla kantinci esnafımız iki yıldır evine ekmek götüremedi. Okulların açılmasıyla servisçi ve kantinci esnafımız birikmiş kira, fatura, vergi, sosyal güvenlik primi gibi borçlarını ödeyebilecek. MEB tarafından uygulanan yaş sınırından dolayı okul servis araçlarını yenilemek zorunda kalan bazı servisçilerimiz tam kapasiteli örgün eğitime geçilmediğinden dolayı kredi ile aldıkları yeni servis araçlarının borcunu ödeyemiyordu. Kredi borcu olan servisçi esnafımız yüz yüze eğitimin başlaması ile rahatlayarak birikmiş kredi borcunu ödeme imkanına kavuşacak. Öte yandan 5-6 milyar liralık alışveriş hacmine sahip olan ve iki yıldır iş hacmi büyük ölçüde daralan 25-30 bin civarında kırtasiyeci esnafımızın da işleri açılacak” dedi.

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türkiye, tesk, bendevi palandöken, kantin, esnaf, borç, okul servisi, pandemi, koronavirüs, kovid-19