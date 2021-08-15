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Tunceli'de koronavirüs nedeniyle bir aylık kısıtlama kararı
Tunceli'de koronavirüs nedeniyle bir aylık kısıtlama kararı
Tunceli'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentte yapılması planlanan eylem ve etkinlikler, 30 gün süreyle izne bağlandı. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
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2021-08-15T01:01+0300
koronavirüs
türkiye
tunceli
kısıtlama
koronavirüs
kovid-19
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Tunceli Valiliği'nce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve yeni varyantlar sonrası artan bulaşıcılık riskini kontrol altına almak amacıyla 15 Ağustos-14 Eylül’de yapılacak gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, oturma eylemi gibi etkinliklerin izne tabi tutulacağı belirtildi.Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 14 Ağustos 2021 Cumartesi gününün Kovid-19 tablosuna göre son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 19 bin 949 oldu.Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız” dedi.
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türkiye, tunceli, kısıtlama, koronavirüs, kovid-19

Tunceli'de koronavirüs nedeniyle bir aylık kısıtlama kararı

01:01 15.08.2021
© DHATunceli Valiliği
Tunceli Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© DHA
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Tunceli'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentte yapılması planlanan eylem ve etkinlikler, 30 gün süreyle izne bağlandı.
Tunceli Valiliği'nce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve yeni varyantlar sonrası artan bulaşıcılık riskini kontrol altına almak amacıyla 15 Ağustos-14 Eylül’de yapılacak gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, oturma eylemi gibi etkinliklerin izne tabi tutulacağı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 14 Ağustos 2021 Cumartesi gününün Kovid-19 tablosuna göre son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 19 bin 949 oldu.
Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız” dedi.
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