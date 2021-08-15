Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 847 vaka tespit edildi, 154 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan koronavirüs salgınında son duruma ilişkin "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız" paylaşımında bulundu.
Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan koronavirüs salgınında son duruma ilişkin "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız" paylaşımında bulundu.