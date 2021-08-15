https://tr.sputniknews.com/20210815/yangin-sondurme-ucaginin-dustugu-ormanlik-alanda-alevler-yeniden-yukseldi-1048035672.html

Yangın söndürme uçağının düştüğü ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi

Yangın söndürme uçağının düştüğü ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınını söndürme çaışması esnasında düşen Beriev Be-200 tipi uçağın düştüğü alanın yainlarında yeniden alevler yükselmeye... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T00:52+0300

2021-08-15T00:52+0300

2021-08-15T01:01+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

türkiye

kahramanmaraş

orman yangını

uçak

yangın söndürme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048029653_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_65a9b1c4c9d07f6f171a9625320310c3.jpg

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale etmek için Adana'dan havalanan ve içerisinde 8 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme uçağı, soğutma çalışması için ormanlık alana su bıraktıktan sonra kayalık alana çarparak düştü. 5'i Rus, 3'ü Türk olmak üzere toplam 8 mürettebatın hayatını kaybettiği kazanın ardından bölgede etkili olan rüzgarla birlikte ormanlık alanda yeniden alevler yükselmeye başladı. Alevlerin büyümeden söndürülmesi için karadan müdahale başlatıldı.

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, kahramanmaraş, orman yangını, uçak, yangın söndürme