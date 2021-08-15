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Manavgat yangın - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210815/yangin-sondurme-ucaginin-dustugu-ormanlik-alanda-alevler-yeniden-yukseldi-1048035672.html
Yangın söndürme uçağının düştüğü ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi
Yangın söndürme uçağının düştüğü ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi
Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınını söndürme çaışması esnasında düşen Beriev Be-200 tipi uçağın düştüğü alanın yainlarında yeniden alevler yükselmeye... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T00:52+0300
2021-08-15T01:01+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
türkiye
kahramanmaraş
orman yangını
uçak
yangın söndürme
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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale etmek için Adana'dan havalanan ve içerisinde 8 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme uçağı, soğutma çalışması için ormanlık alana su bıraktıktan sonra kayalık alana çarparak düştü. 5'i Rus, 3'ü Türk olmak üzere toplam 8 mürettebatın hayatını kaybettiği kazanın ardından bölgede etkili olan rüzgarla birlikte ormanlık alanda yeniden alevler yükselmeye başladı. Alevlerin büyümeden söndürülmesi için karadan müdahale başlatıldı.
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türkiye, kahramanmaraş, orman yangını, uçak, yangın söndürme

Yangın söndürme uçağının düştüğü ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi

00:52 15.08.2021 (güncellendi: 01:01 15.08.2021)
© AA / Tarım ve Orman BakanlığıKahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© AA / Tarım ve Orman Bakanlığı
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Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınını söndürme çaışması esnasında düşen Beriev Be-200 tipi uçağın düştüğü alanın yainlarında yeniden alevler yükselmeye başladı.
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale etmek için Adana'dan havalanan ve içerisinde 8 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme uçağı, soğutma çalışması için ormanlık alana su bıraktıktan sonra kayalık alana çarparak düştü.
5'i Rus, 3'ü Türk olmak üzere toplam 8 mürettebatın hayatını kaybettiği kazanın ardından bölgede etkili olan rüzgarla birlikte ormanlık alanda yeniden alevler yükselmeye başladı.
Alevlerin büyümeden söndürülmesi için karadan müdahale başlatıldı.
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