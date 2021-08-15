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YHT'lerin sefer sayısı artıyor
YHT'lerin sefer sayısı artıyor
Yüksek Hızlı Tren seferleri artırılıyor. Yarında itibaren YHT'ler Ankara-İstanbul hattında 16, Ankara-Konya hattında 10, Konya-Eskişehir hattında 8... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T11:17+0300
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ankara
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eskişehir
tcdd
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
yht
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerin (YHT) sefer sayıları, yarın itibarıyla 36'dan 40'a yükseltilecek.Şirketten edinilen bilgilere göre, yolcu talepleri doğrultusunda Konya-İstanbul, Ankara-İstanbul hatlarındaki YHT sefer sayısı karşılıklı olarak artırıldı.Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir-Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günlük toplam 36 sefer gerçekleştiren YHT'lerin sefer sayısı, 16 Ağustos'tan itibaren 40'a çıkacak.Sefere konulan YHT'ler Ankara'dan saat 11.10'da, İstanbul/Söğütlüçeşme'den 17.25'te, Konya'dan 10.00'da, İstanbul/Söğütlüçeşme'den 16.50'de hareket edecek.Yeni düzenlemeyle, YHT'ler Ankara-İstanbul hattında 16, Ankara-Konya hattında 10, Konya-Eskişehir hattında 8, Ankara-Eskişehir hattında 6 olmak üzere günlük 40 sefer gerçekleştirecek.YHT'ler, Ankara-İstanbul hattında ilk seferlerini 'Ekspres YHT' olarak yapmaya devam ediyor. İstanbul-Konya-Alanya hattında YHT artı otobüs bağlantısıyla kombine taşımacılıkla hizmet veriliyor. Bugüne kadar 58 milyon yolcu taşıyan YHT'ler, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da da Başkentray'a geçiş imkanı sunması sayesinde yolcuların şehir içine kolaylıkla ulaşmalarını da sağlıyor.
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ankara, istanbul, eskişehir, tcdd, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, yht

YHT'lerin sefer sayısı artıyor

11:17 15.08.2021 (güncellendi: 11:24 15.08.2021)
© AAYüksek Hızlı Tren, YHT
Yüksek Hızlı Tren, YHT - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© AA
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Yüksek Hızlı Tren seferleri artırılıyor. Yarında itibaren YHT'ler Ankara-İstanbul hattında 16, Ankara-Konya hattında 10, Konya-Eskişehir hattında 8, Ankara-Eskişehir hattında günlük 6 sefer gerçekleştirecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerin (YHT) sefer sayıları, yarın itibarıyla 36'dan 40'a yükseltilecek.
Şirketten edinilen bilgilere göre, yolcu talepleri doğrultusunda Konya-İstanbul, Ankara-İstanbul hatlarındaki YHT sefer sayısı karşılıklı olarak artırıldı.
Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir-Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günlük toplam 36 sefer gerçekleştiren YHT'lerin sefer sayısı, 16 Ağustos'tan itibaren 40'a çıkacak.

Sefere konulan YHT'ler Ankara'dan saat 11.10'da, İstanbul/Söğütlüçeşme'den 17.25'te, Konya'dan 10.00'da, İstanbul/Söğütlüçeşme'den 16.50'de hareket edecek.
Yeni düzenlemeyle, YHT'ler Ankara-İstanbul hattında 16, Ankara-Konya hattında 10, Konya-Eskişehir hattında 8, Ankara-Eskişehir hattında 6 olmak üzere günlük 40 sefer gerçekleştirecek.
YHT'ler, Ankara-İstanbul hattında ilk seferlerini 'Ekspres YHT' olarak yapmaya devam ediyor. İstanbul-Konya-Alanya hattında YHT artı otobüs bağlantısıyla kombine taşımacılıkla hizmet veriliyor. Bugüne kadar 58 milyon yolcu taşıyan YHT'ler, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da da Başkentray'a geçiş imkanı sunması sayesinde yolcuların şehir içine kolaylıkla ulaşmalarını da sağlıyor.
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