https://tr.sputniknews.com/20210816/abdde-teslanin-otopilot-surucu-destek-sistemine-yonelik-sorusturma-1048074673.html

ABD'de Tesla'nın 'otopilot' sürücü destek sistemine yönelik soruşturma

ABD'de Tesla'nın 'otopilot' sürücü destek sistemine yönelik soruşturma

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın "otopilot" sürücü destek sisteminden kaynaklandığı iddia edilen kazaları incelemek için... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T16:53+0300

2021-08-16T16:53+0300

2021-08-16T16:53+0300

yaşam

abd

elon musk

tesla

pilot

abd ulusal karayolu trafik güvenliği idaresi

otopilot

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Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın 'otopilot' sürücü destek sistemine yönelik soruşturma başlatıldıABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan yazılı açıklamada, şirkete ait "otopilot" destek sistemli araçların park halindeki itfaiye, ambulans gibi çakar ışıklı acil durum araçlarını tespit etmekte sorun yaşadığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı duyuruldu.Açıklamada, 2018'den bu yana Tesla üretimi araçların 11 çakar ışıklı araçla kazaya karıştığına işaret edilirken soruşturmanın, ABD'de 2014'ten bu yana satılan 765 bin aracı kapsayacağı belirtildi.Kurum, Haziran 2016'dan bu yana "otopilot" kaynaklı 31 kazaya soruşturma ekibi gönderirken, kurum verilerine göre, bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti.ABD'nin Texas eyaletinde 17 Nisan'da meydana gelen, 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasını incelemek için de özel heyet görevlendirilmişti.Tesla'nın "otopilot" sürücü destek sisteminden kaynaklandığı iddia edilen çok sayıda kaza meydana geldi.Şirket, "otopilot" sisteminde sürüşe müdahale edebilecek şekilde sürücülere tetikte olmaları tavsiyesinde bulunuyor.

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abd, elon musk, tesla, pilot, abd ulusal karayolu trafik güvenliği idaresi, otopilot