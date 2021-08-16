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ABD'de Tesla'nın 'otopilot' sürücü destek sistemine yönelik soruşturma
ABD'de Tesla'nın 'otopilot' sürücü destek sistemine yönelik soruşturma
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın "otopilot" sürücü destek sisteminden kaynaklandığı iddia edilen kazaları incelemek için... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T16:53+0300
2021-08-16T16:53+0300
yaşam
abd
elon musk
tesla
pilot
abd ulusal karayolu trafik güvenliği idaresi
otopilot
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Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın 'otopilot' sürücü destek sistemine yönelik soruşturma başlatıldıABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan yazılı açıklamada, şirkete ait "otopilot" destek sistemli araçların park halindeki itfaiye, ambulans gibi çakar ışıklı acil durum araçlarını tespit etmekte sorun yaşadığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı duyuruldu.Açıklamada, 2018'den bu yana Tesla üretimi araçların 11 çakar ışıklı araçla kazaya karıştığına işaret edilirken soruşturmanın, ABD'de 2014'ten bu yana satılan 765 bin aracı kapsayacağı belirtildi.Kurum, Haziran 2016'dan bu yana "otopilot" kaynaklı 31 kazaya soruşturma ekibi gönderirken, kurum verilerine göre, bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti.ABD'nin Texas eyaletinde 17 Nisan'da meydana gelen, 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasını incelemek için de özel heyet görevlendirilmişti.Tesla'nın "otopilot" sürücü destek sisteminden kaynaklandığı iddia edilen çok sayıda kaza meydana geldi.Şirket, "otopilot" sisteminde sürüşe müdahale edebilecek şekilde sürücülere tetikte olmaları tavsiyesinde bulunuyor.
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abd, elon musk, tesla, pilot, abd ulusal karayolu trafik güvenliği idaresi, otopilot

ABD'de Tesla'nın 'otopilot' sürücü destek sistemine yönelik soruşturma

16:53 16.08.2021
© AFP 2021 / ROBYN BECKTesla S
Tesla S - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AFP 2021 / ROBYN BECK
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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın "otopilot" sürücü destek sisteminden kaynaklandığı iddia edilen kazaları incelemek için soruşturma başlattı.
Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın 'otopilot' sürücü destek sistemine yönelik soruşturma başlatıldı
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan yazılı açıklamada, şirkete ait "otopilot" destek sistemli araçların park halindeki itfaiye, ambulans gibi çakar ışıklı acil durum araçlarını tespit etmekte sorun yaşadığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı duyuruldu.
Açıklamada, 2018'den bu yana Tesla üretimi araçların 11 çakar ışıklı araçla kazaya karıştığına işaret edilirken soruşturmanın, ABD'de 2014'ten bu yana satılan 765 bin aracı kapsayacağı belirtildi.
Kurum, Haziran 2016'dan bu yana "otopilot" kaynaklı 31 kazaya soruşturma ekibi gönderirken, kurum verilerine göre, bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Texas eyaletinde 17 Nisan'da meydana gelen, 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasını incelemek için de özel heyet görevlendirilmişti.
Tesla'nın "otopilot" sürücü destek sisteminden kaynaklandığı iddia edilen çok sayıda kaza meydana geldi.
Şirket, "otopilot" sisteminde sürüşe müdahale edebilecek şekilde sürücülere tetikte olmaları tavsiyesinde bulunuyor.
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