https://tr.sputniknews.com/20210816/abdli-milyarder-jeff-bezosun-sirketi-blue-origin-nasaya-dava-acti-1048081757.html

ABD'li milyarder Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'ya dava açtı

ABD'li milyarder Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'ya dava açtı

ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, Artemis programı kapsamında Space X'le imzaladığı 2.9 milyar... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T22:04+0300

2021-08-16T22:04+0300

2021-08-16T22:06+0300

dünya

spacex

jeff bezos

dava

amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa)

blue origin

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Blue Origin, davayı 'NASA'nın İnsan İniş Sistemi'nin (HLS) ihale sürecinde karşılaşılan kusurların giderilmesi amacıyla' açtıklarını duyurdu.Üzerinde gizlilik kararı bulunan dava dilekçesinde, NASA'nın, Ay'a iniş aracı tekliflerini 'kanunsuz ve kural dışı' biçimde değerlendirdiği iddia ediliyor.NASA'nın 12 Ekim'e kadar yanıt vermesi gerekiyorAstronotları Ay'a taşıyacak olan İnsan İniş Sistemi, 2024'te ABD'yi Apollo'nun ardından ikinci kez Ay'a götürmeyi hedefleyen NASA'nın Artemis programının önemli parçalarından birini oluşturuyor.Artemis'in ihale sürecinde, iniş aracı için 2 şirketle anlaşması beklenen NASA, ihaleyi yalnızca Space X'e vermişti. Bunun üzerine ihaleye katılan Blue Origin ve Dynetics, ABD Sayıştayı'na başvurmuştu.Sayıştay ise NASA'nın ihaleleri istediği sayıda şirkete verme hakkının bulunduğunu açıklamıştı.NASA'nın, dava dilekçesine 12 Ekim'e kadar yanıt vermesi gerekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20210808/dunyanin-en-zengin-kisisi-degisti-iste-en-zengin-10-kisi-1045192650.html

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spacex, jeff bezos, dava, amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa), blue origin