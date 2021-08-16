https://tr.sputniknews.com/20210816/abdli-politikaci-fallon-afganistan-abdnin-son-onlarca-yilin-en-buyuk-basarisizligi-1048066441.html

ABD’li politikacı Fallon: Afganistan, ABD’nin son onlarca yılın en büyük başarısızlığı

ABD’li politikacı Fallon: Afganistan, ABD’nin son onlarca yılın en büyük başarısızlığı

ABD’li politikacı Ed Fallon, Afganistan’ın ABD’nin son onlarca yılın en büyük dış politika başarısızlığı olduğunu ve mevcut idarenin bunun farkında olduğunu... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T14:13+0300

2021-08-16T14:13+0300

2021-08-16T14:13+0300

politika

abd

afganistan

taliban

joe biden

ed fallon

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ABD Temsilciler Meclisi’nin eski Iowa temsilcisi Ed Fallon, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in, Afganistan için boşuna “imparatorlukların mezarlığı” denmediğinin, bu ülkeye gelen büyük güçlerin uzun yıllar süren çatışmalara saplandığının farkında olduğunu söyledi.Mevcut idarenin, Afganistan’daki ABD diplomatik varlığını azaltmak için ilan edildiği gibi Kabil’e birkaç tabur gönderme amacının dışına çıkmayacağını söyleyen politikacı, “Biden, ABD’nin son onlarca yılda yaşadığı tüm dış politika fiyaskolarının en kötüsünün Afganistan olduğunu anlıyor” diye kaydetti.Fallon, “Afganistan’daki olayların gelecekte nasıl gelişeceği, Taliban’ın ılımlı bir yaklaşım mı sergileyeceği, yoksa kadınların yalnız başına evden çıkması, erkeklerin de sakallarının yeterince uzun olmaması nedeniyle celanadırıldığı sert bir politikaya geri döneceğine bağlı” yorumunda bulundu.

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abd, afganistan, taliban, joe biden, ed fallon