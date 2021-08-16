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Türkiye
Afgan hükümet güçlerine destek veren eski mücahitler, Herat vilayetinin dışında Taliban'a direnmeye çalışırken - Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210816/aeroflot-afganistan-hava-sahasinda-ucmama-karari-aldi--1048078234.html
Aeroflot, Afganistan hava sahasında uçmama kararı aldı
Aeroflot, Afganistan hava sahasında uçmama kararı aldı
Rus havayolu şirketleri Aeroflot ve AirBridgeCargo’nun bazı rotalarını revize ederek Afganistan hava sahasından uçmama kararı aldıkları öğrenildi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T18:47+0300
2021-08-16T18:47+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
taliban
aeroflot
asker
uçak
savaş
uçuş
hava sahası
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Rus haber ajanslarının havacılık sektöründen bir kaynağa dayandırdıkları haberde, Aeroflot ve AirBridgeCargo şirketlerinin bazı rotalarını revize ederek Afganistan hava sahasından uçmama kararı aldıkları belirtildi.Kaynağın yaptığı açıklamada, “Söz konusu havayolu şirketleri, bu sabah itibarıyla Afganistan'ın talebi üzerine Pakistan tarafından yayımlanan NOTAM (Notice To AirMen, yani uçuş ekibine bildirim) nedeniyle uçmama kararı aldı” ifadelerine yer verildi.Aeroflot yetkilileri de bu bilgiyi doğrulayarak, kısıtlamaların Delhi ve Bangkok seferlerini kapsadığını ifade etti.Aeroflot Sözcüsü Mihail Demin, “Gerçekten de Aeroflot uçakları geçici olarak, durum normalleşinceye kadar Afganistan hava sahasını dolaşarak uçacak. Kısıtlamalar fiilen Delhi ve Bangkok olmak üzere iki uçuşu kapsıyor. Ve bizim kararımız, düzenleyicinin pozisyonuyla örtüşüyor” açıklamasında bulundu.Rus havayolu şirketleri, başta British Airways ve Hollandalı Dutch KLM olmak üzere bazı yabancı havayolu şirketlerinin ardından Afganistan hava sahasını dolaşarak uçma kararı aldı.Afganistan’daki kriz, pek yakında iktidarın Taliban’ın eline geçmesine neden olabilir. Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, istifa ederek ülkeyi terk etti. Bazı uzmanların değerlendirmelerine göre olayların bu denli hızlı gelişmesi, ABD, Taliban ve arkasındaki Pakistan’ın vardıkları anlaşmanın sonucu olabilir.
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rusya, afganistan, taliban, aeroflot, asker, uçak, savaş, uçuş, hava sahası, karar

Aeroflot, Afganistan hava sahasında uçmama kararı aldı

18:47 16.08.2021
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Fotoğraf bankasına gir Aeroflot Airlines Rusya
 Aeroflot Airlines Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
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Rus havayolu şirketleri Aeroflot ve AirBridgeCargo’nun bazı rotalarını revize ederek Afganistan hava sahasından uçmama kararı aldıkları öğrenildi.
Rus haber ajanslarının havacılık sektöründen bir kaynağa dayandırdıkları haberde, Aeroflot ve AirBridgeCargo şirketlerinin bazı rotalarını revize ederek Afganistan hava sahasından uçmama kararı aldıkları belirtildi.
Kaynağın yaptığı açıklamada, “Söz konusu havayolu şirketleri, bu sabah itibarıyla Afganistan'ın talebi üzerine Pakistan tarafından yayımlanan NOTAM (Notice To AirMen, yani uçuş ekibine bildirim) nedeniyle uçmama kararı aldı” ifadelerine yer verildi.
Aeroflot yetkilileri de bu bilgiyi doğrulayarak, kısıtlamaların Delhi ve Bangkok seferlerini kapsadığını ifade etti.
Aeroflot Sözcüsü Mihail Demin, “Gerçekten de Aeroflot uçakları geçici olarak, durum normalleşinceye kadar Afganistan hava sahasını dolaşarak uçacak. Kısıtlamalar fiilen Delhi ve Bangkok olmak üzere iki uçuşu kapsıyor. Ve bizim kararımız, düzenleyicinin pozisyonuyla örtüşüyor” açıklamasında bulundu.
Rus havayolu şirketleri, başta British Airways ve Hollandalı Dutch KLM olmak üzere bazı yabancı havayolu şirketlerinin ardından Afganistan hava sahasını dolaşarak uçma kararı aldı.
Afganistan’daki kriz, pek yakında iktidarın Taliban’ın eline geçmesine neden olabilir. Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, istifa ederek ülkeyi terk etti. Bazı uzmanların değerlendirmelerine göre olayların bu denli hızlı gelişmesi, ABD, Taliban ve arkasındaki Pakistan’ın vardıkları anlaşmanın sonucu olabilir.
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