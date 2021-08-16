https://tr.sputniknews.com/20210816/aeroflot-afganistan-hava-sahasinda-ucmama-karari-aldi--1048078234.html

Aeroflot, Afganistan hava sahasında uçmama kararı aldı

Aeroflot, Afganistan hava sahasında uçmama kararı aldı

Rus havayolu şirketleri Aeroflot ve AirBridgeCargo’nun bazı rotalarını revize ederek Afganistan hava sahasından uçmama kararı aldıkları öğrenildi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T18:47+0300

2021-08-16T18:47+0300

2021-08-16T18:47+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

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aeroflot

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uçak

savaş

uçuş

hava sahası

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Rus haber ajanslarının havacılık sektöründen bir kaynağa dayandırdıkları haberde, Aeroflot ve AirBridgeCargo şirketlerinin bazı rotalarını revize ederek Afganistan hava sahasından uçmama kararı aldıkları belirtildi.Kaynağın yaptığı açıklamada, “Söz konusu havayolu şirketleri, bu sabah itibarıyla Afganistan'ın talebi üzerine Pakistan tarafından yayımlanan NOTAM (Notice To AirMen, yani uçuş ekibine bildirim) nedeniyle uçmama kararı aldı” ifadelerine yer verildi.Aeroflot yetkilileri de bu bilgiyi doğrulayarak, kısıtlamaların Delhi ve Bangkok seferlerini kapsadığını ifade etti.Aeroflot Sözcüsü Mihail Demin, “Gerçekten de Aeroflot uçakları geçici olarak, durum normalleşinceye kadar Afganistan hava sahasını dolaşarak uçacak. Kısıtlamalar fiilen Delhi ve Bangkok olmak üzere iki uçuşu kapsıyor. Ve bizim kararımız, düzenleyicinin pozisyonuyla örtüşüyor” açıklamasında bulundu.Rus havayolu şirketleri, başta British Airways ve Hollandalı Dutch KLM olmak üzere bazı yabancı havayolu şirketlerinin ardından Afganistan hava sahasını dolaşarak uçma kararı aldı.Afganistan’daki kriz, pek yakında iktidarın Taliban’ın eline geçmesine neden olabilir. Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, istifa ederek ülkeyi terk etti. Bazı uzmanların değerlendirmelerine göre olayların bu denli hızlı gelişmesi, ABD, Taliban ve arkasındaki Pakistan’ın vardıkları anlaşmanın sonucu olabilir.

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rusya, afganistan, taliban, aeroflot, asker, uçak, savaş, uçuş, hava sahası, karar