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https://tr.sputniknews.com/20210816/afad--sinop-ve-kastamonuda-kayip-ihbari-sayisi-47-1048058978.html
AFAD: Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısı 47
AFAD: Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısı 47
AFAD, sel nedeniyle Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısının 47 olduğunu açıkladı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T11:09+0300
2021-08-16T11:09+0300
2021-08-16T11:09+0300
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AFAD: Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısı 47
Ayrıntılar geliyor
AFAD, sel nedeniyle Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısının 47 olduğunu açıkladı.