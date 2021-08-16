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AFAD: Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısı 47
https://tr.sputniknews.com/20210816/afad--sinop-ve-kastamonuda-kayip-ihbari-sayisi-47-1048058978.html
AFAD: Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısı 47
AFAD: Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısı 47
AFAD, sel nedeniyle Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısının 47 olduğunu açıkladı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T11:09+0300
2021-08-16T11:09+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

AFAD: Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısı 47

11:09 16.08.2021
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AFAD, sel nedeniyle Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısının 47 olduğunu açıkladı.
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