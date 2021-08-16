Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210816/afganistanda-taliban-donemi-abd-butun-personelini-hamid-karzai-havalimanina-transfer-etti-1048054287.html
Afganistan'da Taliban dönemi: ABD, bütün personelini Hamid Karzai Havalimanına transfer etti
Afganistan'da Taliban dönemi: ABD, bütün personelini Hamid Karzai Havalimanına transfer etti
Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından, ülkedeki ABD personelinin tahliyesi çalışmaları devam ediyor. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T06:03+0300
2021-08-16T06:26+0300
abd
afganistan
ned price
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101328/72/1013287210_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_021609a5566827e8f26dcd866b6c7f3a.jpg
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101328/72/1013287210_388:0:3500:2334_1920x0_80_0_0_5c7c691ccaa3e5ff27877cb64c7f90c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, afganistan, ned price, новый онлайн для белой редактуры
Afganistan-Hamid Karzai Havaalanı - Sputnik Türkiye

Afganistan'da Taliban dönemi: ABD, bütün personelini Hamid Karzai Havalimanına transfer etti

06:03 16.08.2021 (güncellendi: 06:26 16.08.2021)
Abone ol
Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından, ülkedeki ABD personelinin tahliyesi çalışmaları devam ediyor.
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanına transfer edildiğini açıkladı.
Yaklaşık 6 bin ABD askerinin katıldığı tahliye operasyonunda binlerce Amerikalı personel ile 2 bin kadar ABD'ye destek olan Afgan'ın da ülkeden çıkarılması bekleniyor.
ABD yönetimi kısa süre önce, Kabil'deki Amerikalıların güvenli şekilde tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı çevresindeki güvenlik önlemlerini artıracağını ve havalimanındaki hava trafik kontrolünü ele alacağını açıklamıştı.
Afganistan'da yaşanan tüm gelişmeler, Sputnik'in canlı anlatımında:
Kabil - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
DÜNYA
Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirdi | Cumhurbaşkanlığı Sarayı militanların kontrolünde
Dün, 18:08
Önce yenilerÖnce eskiler
06:30 16.08.2021
ABD'nin Kabil Büyükelçiliği: Havalimanına gitmeyin
ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, yayınladığı yeni güvenlik açıklamasında "Tüm Amerikan vatandaşlarına ve Afgan vatandaşlarına Kabil'deki güvenlik durumunun güvenli olmadığını hatırlatıyoruz. Lütfen haber verene kadar havaalanına gitmeyin" ifadelerine yer verildi.
06:11 16.08.2021
Kabil Uluslararası Havalimanı’nda silah sesleri
Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden çıkmaya çalışan çok sayıda insan havalimanına akın etmeye devam ediyor.
Gazeteci Jawad Sukhanyar'ın Twitter'da paylaştığı videoda ise, havalimanı çevresinde silah sesleri duyuluyor.
06:04 16.08.2021
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "(Kabil Büyükelçiliğindeki) Tüm personelin güvenli şekilde transferi tamamlanmıştır. Şu anda tüm personel, çevresi ABD ordusu tarafından korunan Hamid Karzai Havalimanına yerleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.
001100
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:22Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem
06:03Afganistan'da Taliban dönemi: ABD, bütün personelini Hamid Karzai Havalimanına transfer etti
05:36Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 1297'ye yükseldi
05:15Rus Senatör Puşkov: Afganistan’daki başarısızlık, hegemonya erozyonu
05:09Antalya’daki kazada yaralanan tüm Rus turistler yurtlarına döndü
04:56‘Afganistan’dan çekilme ABD’nin uluslararası imajını bozabilir’
03:58Türkiye’de ölen Rus pilotun dostu, yaptıkları son konuşmayı anlattı
03:07Rus Senatör Kosaçev: Afganistan’daki istikrarsızlık tüm ülkeler için tehdit
02:21Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 66'ya yükseldi
00:51Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
00:35Alanya'da tur tekneleri yandı
00:12Mesut Özil 546 gün sonra gol attı
DünAntalya'nın Adrasan sahilinde tekmeli sopalı kavga: Tatilciler sahili terk etti
DünCezayir'de orman yaktığı iddiasıyla bir gencin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 36 gözaltı
DünMuğla'da çıkan yangın kontrol altına alındı
DünBakan Çavuşoğlu: Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor
DünTaksim’den Maçka'ya 1 km’lik yol için 200 TL isteyen taksicinin taksi kullanım belgesi iptal edildi
DünTürkiye'de son 24 saatte 18 bin 847 vaka tespit edildi, 154 kişi hayatını kaybetti
DünSelin etkisiyle tomruklar Karadeniz’i örtü gibi kapladı
DünBeşiktaş, kaleci Mert Günok'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı