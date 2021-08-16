Afganistan'da Taliban dönemi: ABD, bütün personelini Hamid Karzai Havalimanına transfer etti

Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından, ülkedeki ABD personelinin tahliyesi çalışmaları devam ediyor.
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanına transfer edildiğini açıkladı.
Yaklaşık 6 bin ABD askerinin katıldığı tahliye operasyonunda binlerce Amerikalı personel ile 2 bin kadar ABD'ye destek olan Afgan'ın da ülkeden çıkarılması bekleniyor.
ABD yönetimi kısa süre önce, Kabil'deki Amerikalıların güvenli şekilde tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı çevresindeki güvenlik önlemlerini artıracağını ve havalimanındaki hava trafik kontrolünü ele alacağını açıklamıştı.
Afganistan'da yaşanan tüm gelişmeler, Sputnik'in canlı anlatımında:
ABD'nin Kabil Büyükelçiliği: Havalimanına gitmeyin
ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, yayınladığı yeni güvenlik açıklamasında "Tüm Amerikan vatandaşlarına ve Afgan vatandaşlarına Kabil'deki güvenlik durumunun güvenli olmadığını hatırlatıyoruz. Lütfen haber verene kadar havaalanına gitmeyin" ifadelerine yer verildi.
We remind all American citizens and Afghan nationals that the security situation in Kabul remains unsafe. Please do not travel to the airport until notified. https://t.co/GFoQZrmMXs
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "(Kabil Büyükelçiliğindeki) Tüm personelin güvenli şekilde transferi tamamlanmıştır. Şu anda tüm personel, çevresi ABD ordusu tarafından korunan Hamid Karzai Havalimanına yerleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.