‘Afganistan’dan çekilme ABD’nin uluslararası imajını bozabilir’

ABD’li askeri ve siyasi uzmanlar, ülkenin uluslararası imajının bozulabileceğini ve dünya toplumunun güvenini kaybedilebileceğini belirtti. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

The Hill’e konuşan Washington merkezli Demokrasi Koruma Vakfı’nın (Foundation for Defense of Democracies) kurucusu ve başkanı Cliff May, “Bu, düşmanlarımıza ABD’nin yenilebileceğini söylüyor. Eğer onları Taliban yenebiliyorsa, kimler yenemez? Düşman olarak dişsiziz. Müttefik olarak hainiz” ifadesini kullandı.ABD’nin Afganistan’daki güçlerinin eski komutanı Emekli Korgeneral David Barno de ABD’nin Afganistan’dan hızlı biçimde çekilmesinin, Taliban’ın başarıları bağlamında, derin bir etkiye sahip olacağını ve ABD ile ilgili algıyı uzun bir süre için yeniden şekillendirecek ve ABD’nin düşmanlarını yanlış değerlendirmelere itecek trajik bir sonuç olacağını belirterek, “Bu, güç kaybı olduğu ve Washington’un müttefiklerini korumak istediği yönünde tehlikeli güven besleyecek” dedi.ABD Dışişleri Bakanlığı’nın terörle mücadeleden sorumlu eski koordinatörü Nathan Sales, diplomasinin, arkasında gerçek bir güç tehdidi olduğunda en iyi sonuç verdiğini belirterek, “Biden idaresi, ordunun tavsiyesi üzerine Afganistan'dan çekilmeye karar verdiğinde bu baskı aracını dikkate almadı. Bu noktada diplomatik bir çözüm olduğu konusunda iyimser değilim” yorumunda bulundu.Taliban’ın güç kullanarak aradığı sonuçları elde etmeye devam edeceğini söyleyen Sales, düşman ülkelerin “Biden idaresiyle iyice dalga geçebilmek” için bu durumdan yararlanacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

