https://tr.sputniknews.com/20210816/afganistani-terk-etmek-isteyenlerin-kabil-uluslararasi-havalimanina-akin-etmesi-kameralara-yansidi-1048080296.html

Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın etmesi kameralara yansıdı

Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın etmesi kameralara yansıdı

Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından halk arasında panik havası... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T20:22+0300

2021-08-16T20:22+0300

2021-08-17T02:44+0300

taliban kontrolünde afganistan

video

afganistan

taliban

eşref gani

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Havalimanda toplanan Afganlar, hareket halindeki ABD uçağına binmeye çalıştı. Daha sonra kalkan uçağın uçuş takımlarına tutunan insanların metrelerce yükseklikten düştüğü belirtildi. Apache helikopteri, ABD uçağına binmeye çalışan Afganları engellemeye çalıştı.Bölgeden Afganların ABD'ye ait uçaklara binmeye çalıştığı görüntüler gelmeye devam ederken, ABD ordusuna bağlı köpeklerin tahliyesinin uçaklar aracılığıyla 'güvenli bir şekilde' gerçekleştirildiği görüldü.Öte yandan Taliban’ın başkent Kabil’e girmesi ardından ülkesini terk eden, ancak nerede olduğu hâlâ kesin olarak bilinmeyen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Umman’da olduğu belirtildi.

afganistan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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2021

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video, afganistan, taliban, eşref gani, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı