https://tr.sputniknews.com/20210816/afganistani-terk-etmek-isteyenlerin-kabil-uluslararasi-havalimanina-akin-etmesi-kameralara-yansidi-1048080296.html
Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın etmesi kameralara yansıdı
Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın etmesi kameralara yansıdı
Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından halk arasında panik havası... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T20:22+0300
2021-08-16T20:22+0300
2021-08-17T02:44+0300
taliban kontrolünde afganistan
video
afganistan
taliban
eşref gani
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048079948_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_b7ec5e17fc05a5a2a8676c2102f6bc53.jpg
Havalimanda toplanan Afganlar, hareket halindeki ABD uçağına binmeye çalıştı. Daha sonra kalkan uçağın uçuş takımlarına tutunan insanların metrelerce yükseklikten düştüğü belirtildi. Apache helikopteri, ABD uçağına binmeye çalışan Afganları engellemeye çalıştı.Bölgeden Afganların ABD'ye ait uçaklara binmeye çalıştığı görüntüler gelmeye devam ederken, ABD ordusuna bağlı köpeklerin tahliyesinin uçaklar aracılığıyla 'güvenli bir şekilde' gerçekleştirildiği görüldü.Öte yandan Taliban’ın başkent Kabil’e girmesi ardından ülkesini terk eden, ancak nerede olduğu hâlâ kesin olarak bilinmeyen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Umman’da olduğu belirtildi.
afganistan
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048079948_69:0:1025:717_1920x0_80_0_0_8a77c1f45ef7770d104a790e7d3b8bab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, afganistan, taliban, eşref gani, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın etmesi kameralara yansıdı
20:22 16.08.2021 (güncellendi: 02:44 17.08.2021)
Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından halk arasında panik havası yaşanıyor. Afganistan'ı terk etmek isteyen binlerce kişi Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın ederken yollarda yoğun trafik oluştu.
Havalimanda toplanan Afganlar, hareket halindeki ABD uçağına binmeye çalıştı. Daha sonra kalkan uçağın uçuş takımlarına tutunan insanların metrelerce yükseklikten düştüğü belirtildi
. Apache helikopteri, ABD uçağına binmeye çalışan Afganları engellemeye çalıştı.
Bölgeden Afganların ABD'ye ait uçaklara binmeye çalıştığı görüntüler gelmeye devam ederken, ABD ordusuna bağlı köpeklerin tahliyesinin uçaklar aracılığıyla 'güvenli bir şekilde' gerçekleştirildiği görüldü.
Öte yandan Taliban’ın başkent Kabil’e girmesi ardından ülkesini terk eden, ancak nerede olduğu hâlâ kesin olarak bilinmeyen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Umman’da olduğu belirtildi.