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Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 8 yaralı
Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 8 yaralı
Ağrı'nın Tutak ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T13:55+0300
2021-08-16T13:55+0300
ağrı
ölüm
akraba
silahlı kavga
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Ağrı'nın Tutak ilçesi Kılıçgediği köyünde Uzun aileleri arasında kız alıp verme meselesinden çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.Silahların da kullanıldığı kavgada Ferhat, Halit ve İkram Uzun olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi il merkezi ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.Jandarma ekipleri, köyde ve ilçe hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
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ağrı, ölüm, akraba, silahlı kavga

Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 8 yaralı

13:55 16.08.2021
© AAAğrı'daki silahlı kavga
Ağrı'daki silahlı kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AA
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Tutak ilçesi Kılıçgediği köyünde Uzun aileleri arasında kız alıp verme meselesinden çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada Ferhat, Halit ve İkram Uzun olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi il merkezi ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, köyde ve ilçe hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
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