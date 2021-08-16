https://tr.sputniknews.com/20210816/akrabalar-arasinda-silahli-kavga-3-olu-8-yarali-1048065537.html

Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 8 yaralı

Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 8 yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T13:55+0300

2021-08-16T13:55+0300

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ağrı

ölüm

akraba

silahlı kavga

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Ağrı'nın Tutak ilçesi Kılıçgediği köyünde Uzun aileleri arasında kız alıp verme meselesinden çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.Silahların da kullanıldığı kavgada Ferhat, Halit ve İkram Uzun olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi il merkezi ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.Jandarma ekipleri, köyde ve ilçe hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

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ağrı, ölüm, akraba, silahlı kavga