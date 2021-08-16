https://tr.sputniknews.com/20210816/alanyada-tur-tekneleri-yandi-1048052465.html

Alanya'da tur tekneleri yandı

Alanya'da tur tekneleri yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağında bulunan tur teknelerinde başlayan yangında 3 tekne küle dönerken, alevlerin sıçradığı bir tur teknesi... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T00:35+0300

2021-08-16T00:35+0300

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türkiye

alanya

yangın

tekne

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Alanya 'da iki teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın iki tekneye daha sıçradı. İhbar üzerin olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda arazöz yönlendirildi. Yangın sebebiyle jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Teknelerden üç tanesi küle dönerken, alevlerin sıçradığı bir teknedeki yangın da büyümeden söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

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alanya, yangın, tekne