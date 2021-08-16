https://tr.sputniknews.com/20210816/antalyadaki-kazada-yaralanan-tum-rus-turistler-yurtlarina-dondu-1048053685.html

Antalya’daki kazada yaralanan tüm Rus turistler yurtlarına döndü

Antalya’daki kazada yaralanan tüm Rus turistler yurtlarına döndü

Antalya’da 2 Ağustos’ta otobüs kazasında yaralanan tüm Rus turistlerin Rusya’ya geri döndüğü belirtildi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T05:09+0300

2021-08-16T05:09+0300

2021-08-16T05:09+0300

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Rusya’nın Samara Bölgesi’nin idaresinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Kazada yaralanan ve Türkiye hastanelerinde bulunan son Samara turistleri de Rusya’ya getirildi” ifadesine yer verildi.Samara’ya 14 Ağustos Cumartesi günü 2 vatandaşın geldiği, birinin hastaneye kaldırıldığı, durumunun ağır olduğu aktarıldı. Bir yaralının daha tedavisinin sürdüğü, durumunun tatmin edici olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, bir çocuğun da tedavisine evinde devam edildiği ifade edildi.Samara Valisi Dmitriy Azarov, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 5 yaşındaki bir çocuğun daha özel seferle Moskova’ya götürülerek Burdenko Hastanesi’ne yatırıldığını açıkladı. Uçuş sırasında Rus ve Türk sağlık uzmanlarının eşlik ettiği çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.2 Ağustos günü saat 18:00 sularında Alanya-Antalya yolunda Rus turistleri havaalanına taşıyan tur otobüsü kaza yapmıştı. Kazada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.

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rusya, türkiye, antalya, trafik kazası