https://tr.sputniknews.com/20210816/arastirma-uzaktan-calisma-ev-harcamalarini-619-tl-artirdi-1048071366.html

Araştırma: Uzaktan çalışma, ev harcamalarını 619 TL artırdı

Araştırma: Uzaktan çalışma, ev harcamalarını 619 TL artırdı

Yapılan bir araştırmaya göre, pandemiyle birlikte hızla uygulamaya başlanan uzaktan çalışma yönetimi, ev harcamalarını 619 TL artırırken, şirketlerin yüzde... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T15:52+0300

2021-08-16T15:52+0300

2021-08-16T15:53+0300

koronavirüs

salgın

koronavirüs

kovid-19

avansas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1042445386_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b888c5975a6ed7b2c28880b91a02e0a.jpg

Avansas, yeni normalleşme sürecinin iş dünyasına yansımalarını hem çalışanlara hem de işverenlere sorarak yaptığı “Kovid-19 Etkisinde Yeni Çalışma Düzeni" araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.81 ilden toplam 2 bin 500’ü aşkın kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, yeni süreçle beraber her 4 iş yerinden 3’ü aşılanmanın çalışma düzeni üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu düşünüyor.Dünya'nın haberine göre her 5 kişiden 3’ü işlerini iş yerlerinden yürütmeye devam ederken, her 5 kişiden 2’si ise Kovid-19’un 2 yıl daha devam edeceğini öngörüyor.Şirketlerin yüzde 60’ı uzaktan çalışma süreci boyunca çalışanlarına destek verdiğini belirtirken, çalışanlar bu süreçte ev masraflarının 619 TL arttığını belirtiyor.İş yerlerinin yüzde 54’ü hibrit çalışma modelini uyguladıSonuçlara göre, 250’den az sayıda çalışana sahip iş yerlerinin yüzde 66’sı mevcut durumda ofisten çalıştıklarını belirtirken, 250’den fazla çalışana sahip iş yerlerinin ise yüzde 54’ü hibrit çalışma modeli uyguladı. Araştırma ile uygulanan hibrit modelin ne kadar süre devam edeceği konusunda ise iş yerlerinin yüzde 50’sinin henüz karar vermediği belirtildi.Araştırmaya göre, uzaktan çalışma sistemiyle birlikte çalışanların ev masrafları artış gösterdi. Yeni model ile ev harcamalarında aylık ortalama artış tutarı 619 TL olurken, şirketlerin yüzde 60’ı uzaktan çalışma süresi boyunca çalışanlarına destek verdi.Şirketlerin destek sağladığı başlıca alanlar ise hijyen kiti (kolonya, maske, dezenfektan), yemek masrafları, fatura desteği (elektrik, internet), kırtasiye ürünleri oldu.Şirketler, uzaktan çalışma sisteminin devam ettiği sürece çalışanlarına destekte bulunmayı sürdüreceklerini aktardı.Her 2 çalışandan 1’i uzaktan çalışmayı faydalı buluyorAvansas’ın araştırma sonuçlarına göre az sayıda çalışan sayısına sahip şirketlerin, çalışanların aşılanma durumlarıyla ilgili bilgiye daha kolay ulaştığı belirtildi. 250’den az sayıda çalışana sahip iş yerlerinde çalışanların aşı olma durumu ile ilgili bilgi edinme oranının, 250’den fazla çalışana sahip iş yerlerine göre yaklaşık yüzde 29 daha fazla olduğu aktarıldı.Araştırma sonucuna göre iş yerlerinde aşı olmayan çalışanlar için uygulanacak çalışma düzenin henüz kararlaştırılamadığı gözlemlendi. Sonuçlara göre;'İş dünyası normalleşmeyi sahipleniyor'İş yerlerinin yeni çalışma sistemiyle ilgili beklentilerini üst düzeyde karşılayabilmek için bu araştırmanın oldukça önem taşıdığını belirten Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, şu değerlendirmede bulundu: Çalışanların pandeminin ne kadar süre daha devam edeceği konusunda kararsız olduklarına da değinen Anak, çalışanların yüzde 30’unun salgının 1 yıl sonra, yüzde 37’sinin 2 yıl sonra ve yüzde 28’inin ise 3 yıl sonra sona ereceğini öngördüğünü aktardı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salgın, koronavirüs, kovid-19, avansas