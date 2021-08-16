https://tr.sputniknews.com/20210816/arizalanan-otobusu-yolculari-itti-1048055037.html

Arızalanan otobüsü yolcuları itti

Arızalanan otobüsü yolcuları itti

İstanbul'da seyir halindeki bir İETT aracında arıza meydana geldi. D-100 Karayolu'nun ortasında tahliye edilen yolcular, ulaşımın aksamaması için otobüsü itmek... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T07:20+0300

2021-08-16T07:20+0300

2021-08-16T07:19+0300

yaşam

istanbul

iett

otobüs

arıza

küçükçekmece

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İstanbul'da Küçükçekmece yönüne giden bir otobüsün ikaz göstergeleri yanıp sönmeye başladı. Arızalanan araç, D-100 Karayolu'nda yoğun seyretmekte olan akşam trafiğinin ortasında kaldı. Yolculardan otobüsü boşaltmaları istendi. Şoför,, aracı hareket ettirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Sürücünün imdadına vatandaşlar yetişti. Tonlarca ağırlıktaki otobüs, yolcular tarafından bir süre itildi. Aracın güvenli bir bölgeye alınmasının ardından ulaşım normale döndü.

https://tr.sputniknews.com/20210724/sariyerde-arizalanan-iett-otobusunu-yolcular-itti-1045042039.html

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istanbul, iett, otobüs, arıza, küçükçekmece