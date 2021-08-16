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https://tr.sputniknews.com/20210816/asansorde-kizini-doven-baba-gozaltina-alindi-1048064302.html
Asansörde kızını döven baba gözaltına alındı
Asansörde kızını döven baba gözaltına alındı
İstanbul Esenyurt'ta bir AVM'de attığı tokatla 12 yaşındaki kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A. gözaltına alındı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T13:31+0300
2021-08-16T13:31+0300
türkiye
kız
ebeveyn
şiddet
kız çocuğu
baba
aile
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İstanbul'da sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, önceki gün Esenyurt'ta bir AVM'de 12 yaşındaki kızına tokat atan, attığı tokatla kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A.'yı dün gözaltına aldı.Kızına şiddet uygulayan baba polis merkezine götürüldü.Asansördeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde babanın kızına tokat attığı, darbenin şiddetiyle kızın başının aynaya çarptığı, aynanın çatladığı görülüyor.Olayla ile ilgili M.A. adlı kişi hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldığı, 12 yaşındaki kızın akrabalarına teslim edildiği öğrenildi.
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kız, ebeveyn, şiddet, kız çocuğu, baba, aile

Asansörde kızını döven baba gözaltına alındı

13:31 16.08.2021
© İHAAsansörde kızını döven baba
Asansörde kızını döven baba - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© İHA
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İstanbul Esenyurt'ta bir AVM'de attığı tokatla 12 yaşındaki kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A. gözaltına alındı.
İstanbul'da sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, önceki gün Esenyurt'ta bir AVM'de 12 yaşındaki kızına tokat atan, attığı tokatla kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A.'yı dün gözaltına aldı.
Kızına şiddet uygulayan baba polis merkezine götürüldü.
Asansördeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde babanın kızına tokat attığı, darbenin şiddetiyle kızın başının aynaya çarptığı, aynanın çatladığı görülüyor.
Olayla ile ilgili M.A. adlı kişi hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldığı, 12 yaşındaki kızın akrabalarına teslim edildiği öğrenildi.
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