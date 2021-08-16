https://tr.sputniknews.com/20210816/ata-demirer-ev-kazasi-sonucu-ameliyat-gecirdi-1048059861.html

Oyuncu Ata Demirer hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Ata Demirer hastaneye kaldırıldı

Komedyen Ata Demirer, bir ev kazası geçirdiğini belirterek. “Ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım” ifadelerini kullandı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T11:47+0300

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türkiye

ev

ameliyat

kaza

ata demirer

komedyen

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Komedyen ve oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendi evinde kaza geçirdiğini duyurdu.Demirer, hastaneden fotoğraf paylaşarak, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

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ev, ameliyat, kaza, ata demirer, komedyen