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Oyuncu Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Oyuncu Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Komedyen Ata Demirer, bir ev kazası geçirdiğini belirterek. “Ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım” ifadelerini kullandı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T11:47+0300
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türkiye
ev
ameliyat
kaza
ata demirer
komedyen
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Komedyen ve oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendi evinde kaza geçirdiğini duyurdu.Demirer, hastaneden fotoğraf paylaşarak, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
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ev, ameliyat, kaza, ata demirer, komedyen

Oyuncu Ata Demirer hastaneye kaldırıldı

11:47 16.08.2021 (güncellendi: 11:53 16.08.2021)
© Fotoğraf : Instagram/Ata DemirerAta Demirer
Ata Demirer - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© Fotoğraf : Instagram/Ata Demirer
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Komedyen Ata Demirer, bir ev kazası geçirdiğini belirterek. “Ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım” ifadelerini kullandı.
Komedyen ve oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendi evinde kaza geçirdiğini duyurdu.
Demirer, hastaneden fotoğraf paylaşarak, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
“Sevgili dostlar , talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım . Operasyon başarılı geçti iyiyim. Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız ‘BURSA BÜLBÜLÜ’ filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere.”
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