Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210816/aydinda-yabanci-uyruklularin-kaldigi-evde-yangin-cikti-1048066243.html
Aydın'da yabancı uyrukluların kaldığı evde yangın çıktı
Aydın'da yabancı uyrukluların kaldığı evde yangın çıktı
Aydın'ın Efeler ilçesinde yabancı uyrukluların kaldığı apartman dairesinde yangın çıktı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T14:06+0300
2021-08-16T14:06+0300
türkiye
aydın
yangın
efeler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047985414_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67ca3a81e241672a23a946a689eade02.jpg
Yangın, Adnan Menderes Mahallesi 505 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı apartman dairesinde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Evde bulunan kadın ve çocuklar vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
türkiye
aydın
efeler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047985414_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_43d7febb4522014bcaa5bc8f852fa2f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aydın, yangın, efeler

Aydın'da yabancı uyrukluların kaldığı evde yangın çıktı

14:06 16.08.2021
© İHA / SEDAT IRMADiyarbakır'da bir kişi evini ateşe verdikten sonra kapıyı da kilitleyip dışarı çıktı
Diyarbakır'da bir kişi evini ateşe verdikten sonra kapıyı da kilitleyip dışarı çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© İHA / SEDAT IRMA
Abone ol
Aydın'ın Efeler ilçesinde yabancı uyrukluların kaldığı apartman dairesinde yangın çıktı.
Yangın, Adnan Menderes Mahallesi 505 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı apartman dairesinde elektrik kontağından yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Evde bulunan kadın ve çocuklar vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce