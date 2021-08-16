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Bahçeli: Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır
https://tr.sputniknews.com/20210816/bahceli-talibanla-gorusmek-dahil-her-secenek-dikkate-alinmalidir-1048071271.html
Bahçeli: Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır
Bahçeli: Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan'da yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada "Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır" ifadesini... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T15:47+0300
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devlet bahçeli

Bahçeli: Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır

15:47 16.08.2021 (güncellendi: 15:49 16.08.2021)
© AADevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan'da yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada "Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır" ifadesini kullandı.
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