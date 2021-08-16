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Bakan Yanık'tan sel bölgesine ek kaynak açıklaması
Bakan Yanık'tan sel bölgesine ek kaynak açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel bölgesine gönderilecek ek kaynakla ilgili açıklama yaptı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T14:31+0300
2021-08-16T14:31+0300
kastamonu
sinop
aile ve sosyal politikalar bakanlığı
sel
yardım
kaynak
derya yanık
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinden etkilenen illere gönderilen kaynaklarla ilgili olarak yeni bir açıklamada bulundu.Yanık, yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10, Sinop'a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak göndereceklerini söyledi.Yanık, "Böylece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon TL oldu" ifadesini kullandı.
kastamonu
sinop
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kastamonu, sinop, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, sel, yardım, kaynak, derya yanık

Bakan Yanık'tan sel bölgesine ek kaynak açıklaması

14:31 16.08.2021
© AAkastamonu, sel
kastamonu, sel - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel bölgesine gönderilecek ek kaynakla ilgili açıklama yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinden etkilenen illere gönderilen kaynaklarla ilgili olarak yeni bir açıklamada bulundu.
Yanık, yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10, Sinop'a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak göndereceklerini söyledi.
Yanık, "Böylece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon TL oldu" ifadesini kullandı.
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