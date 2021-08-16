Bakan Yanık'tan sel bölgesine ek kaynak açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinden etkilenen illere gönderilen kaynaklarla ilgili olarak yeni bir açıklamada bulundu.Yanık, yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10, Sinop'a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak göndereceklerini söyledi.Yanık, "Böylece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon TL oldu" ifadesini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel bölgesine gönderilecek ek kaynakla ilgili açıklama yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinden etkilenen illere gönderilen kaynaklarla ilgili olarak yeni bir açıklamada bulundu.
Yanık, yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10, Sinop'a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak göndereceklerini söyledi.
Yanık, "Böylece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon TL oldu" ifadesini kullandı.
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