https://tr.sputniknews.com/20210816/bakan-yaniktan-sel-bolgesine-ek-kaynak-aciklamasi-1048066927.html

Bakan Yanık'tan sel bölgesine ek kaynak açıklaması

Bakan Yanık'tan sel bölgesine ek kaynak açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel bölgesine gönderilecek ek kaynakla ilgili açıklama yaptı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T14:31+0300

2021-08-16T14:31+0300

2021-08-16T14:31+0300

kastamonu

sinop

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

sel

yardım

kaynak

derya yanık

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinden etkilenen illere gönderilen kaynaklarla ilgili olarak yeni bir açıklamada bulundu.Yanık, yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10, Sinop'a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak göndereceklerini söyledi.Yanık, "Böylece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon TL oldu" ifadesini kullandı.

kastamonu

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kastamonu, sinop, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, sel, yardım, kaynak, derya yanık