https://tr.sputniknews.com/20210816/barcelona-baskani-kulubun-toplam-borcunu-acikladi-1048068010.html

Barcelona Başkanı, kulübün toplam borcunu açıkladı

Barcelona Başkanı, kulübün toplam borcunu açıkladı

Barcelona Başkanı Joan Laporta kulübün borcunun 1.35 milyar euro olduğunu söyledi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T14:51+0300

2021-08-16T14:51+0300

2021-08-16T15:36+0300

yaşam

ispanya

la liga

lionel messi

gerard pique

futbol

indirim

açıklama

barcelona

borç

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Laporta düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumunu ortaya koyan açıklamalarda bulundu.Katalan ekibinde ikinci başkanlık dönemini geçiren Laporta, futbolcu maaşlarının kulübün gelirinden fazla olduğunu açıkladı.NTV Spor'un aktardığına göre, "Futbolculara ödediğimiz maaşlar, kulübün toplam gelirinin %103'ünü oluşturuyor" diyen Laporta, "Rakiplerimizden yüzde 20-25 daha fazla. 451 milyon euro da kaybımız var. Kovid-19'dan dolayı 91 milyon euro zarar ettik" diye konuştu.Laporta, "Buraya geldiğimizde kulübün zor bir durumda olduğunu gördük. Yaptığımız ilk iş Camp Nou'nun yenilenmesi için 80 milyon Euro'luk kredi bulmak oldu" dedi.Kaptandan indirimYeni sezon öncesi maaş bütçesini gelire göre dengelemeye çalışan Barcelona, oyunculardan indirim talep etti. Takım kaptanlarından Gerard Pique maaşında indirime giden ilk futbolcu oldu.Pique'ye teşekkür eden Laporta, "Onu takdir ediyorum. Takımın diğer kaptanlarıyla görüşmelerimiz güzel gidiyor" dedi.

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