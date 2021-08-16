https://tr.sputniknews.com/20210816/barcelona-baskani-kulubun-toplam-borcunu-acikladi-1048068010.html
Barcelona Başkanı, kulübün toplam borcunu açıkladı
Barcelona Başkanı, kulübün toplam borcunu açıkladı
Barcelona Başkanı Joan Laporta kulübün borcunun 1.35 milyar euro olduğunu söyledi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T14:51+0300
2021-08-16T14:51+0300
2021-08-16T15:36+0300
yaşam
ispanya
la liga
lionel messi
gerard pique
futbol
indirim
açıklama
barcelona
borç
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Laporta düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumunu ortaya koyan açıklamalarda bulundu.Katalan ekibinde ikinci başkanlık dönemini geçiren Laporta, futbolcu maaşlarının kulübün gelirinden fazla olduğunu açıkladı.NTV Spor'un aktardığına göre, "Futbolculara ödediğimiz maaşlar, kulübün toplam gelirinin %103'ünü oluşturuyor" diyen Laporta, "Rakiplerimizden yüzde 20-25 daha fazla. 451 milyon euro da kaybımız var. Kovid-19'dan dolayı 91 milyon euro zarar ettik" diye konuştu.Laporta, "Buraya geldiğimizde kulübün zor bir durumda olduğunu gördük. Yaptığımız ilk iş Camp Nou'nun yenilenmesi için 80 milyon Euro'luk kredi bulmak oldu" dedi.Kaptandan indirimYeni sezon öncesi maaş bütçesini gelire göre dengelemeye çalışan Barcelona, oyunculardan indirim talep etti. Takım kaptanlarından Gerard Pique maaşında indirime giden ilk futbolcu oldu.Pique'ye teşekkür eden Laporta, "Onu takdir ediyorum. Takımın diğer kaptanlarıyla görüşmelerimiz güzel gidiyor" dedi.
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ispanya, la liga, lionel messi, gerard pique, futbol, indirim, açıklama, barcelona, borç, transfer, zarar, katalonya, kovid-19, joan laporta
Barcelona Başkanı, kulübün toplam borcunu açıkladı
14:51 16.08.2021 (güncellendi: 15:36 16.08.2021)
Barcelona Başkanı Joan Laporta kulübün borcunun 1.35 milyar euro olduğunu söyledi.
Laporta düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumunu ortaya koyan açıklamalarda bulundu.
Katalan ekibinde ikinci başkanlık dönemini geçiren Laporta, futbolcu maaşlarının kulübün gelirinden fazla olduğunu açıkladı.
NTV Spor'un aktardığına göre, "Futbolculara ödediğimiz maaşlar, kulübün toplam gelirinin %103'ünü oluşturuyor" diyen Laporta, "Rakiplerimizden yüzde 20-25 daha fazla. 451 milyon euro da kaybımız var. Kovid-19'dan dolayı 91 milyon euro zarar ettik" diye konuştu.
Laporta, "Buraya geldiğimizde kulübün zor bir durumda olduğunu gördük. Yaptığımız ilk iş Camp Nou'nun yenilenmesi için 80 milyon Euro'luk kredi bulmak oldu" dedi.
Kaptandan indirim
Yeni sezon öncesi maaş bütçesini gelire göre dengelemeye çalışan Barcelona, oyunculardan indirim talep etti. Takım kaptanlarından Gerard Pique maaşında indirime giden ilk futbolcu oldu.
Pique'ye teşekkür eden Laporta, "Onu takdir ediyorum. Takımın diğer kaptanlarıyla görüşmelerimiz güzel gidiyor" dedi.