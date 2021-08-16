https://tr.sputniknews.com/20210816/binali-yildirim-felaketlerden-siyaset-yapmak-siyasi-yarar-saglamak-insanlik-disi-bir-davranistir-1048082601.html

Binali Yıldırım: Felaketlerden siyaset yapmak, siyasi yarar sağlamak insanlık dışı bir davranıştır

Binali Yıldırım: Felaketlerden siyaset yapmak, siyasi yarar sağlamak insanlık dışı bir davranıştır

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 'Hidroelektrik santrali patladı' iddialarına değinerek, "Felaketlerden, afetlerden siyaset yapmak, siyasi yarar... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T22:54+0300

2021-08-16T22:54+0300

2021-08-16T22:54+0300

türkiye

kastamonu

binali yıldırım

sel felaketi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Koordinasyon Merkezi'nde, çalışmalar hakkında bilgi alan Binali Yıldırım Yıldırım, yaptığı açıklamada, bütün kurumların sel felaketinin ardından arama, kurtarma ve temizlik çalışmaları konusunda seferber olduğunu belirtti.Sel felaketinin ardından Bozkurt'un ilk günkü manzarası ile bugünkü manzarası arasında fark olduğunu, ancak bugünkü durumun bile selin büyüklüğü hakkında fikir verdiğini söyleyen Yıldırım, gece gündüz demeden çalışan bütün kurum ve görevlilere teşekkür etti.Yıldırım, Türkiye'nin sel felaketiyle mücadele için tek yürek olduğunu vurgulayarak, "İnşallah bu ve buna benzer afetleri bir daha yaşamayız ama buna karşı da yaşanan bu tecrübeleri iyi değerlendirip ve bundan sonra da tedbirlerimizi genişletmemiz gerekiyor." diye konuştu.'Hidroelektrik santrali patladı' iddialarına da değinen Yıldırım, şunları söyledi:"Sosyal medyada olay olduğunda, herhangi bir konu olduğunda, maalesef yalanın ardı arkası kesilmiyor. 'Yalan dağlar aşıyor, hakikat düz yolda şaşıyor' diye bir tabir var. Tam da bunu yaşıyoruz. Böyle bir şey yok ama yalanı bir kere söyleyince dalga dalga yayılıyor, düzeltmeniz çok fazla aynı etkiyi göstermiyor. Bugünler sorumlu davranma günüdür. Felaketlerden, afetlerden siyaset yapmak, siyasi yarar sağlamak insanlık dışı bir davranıştır. Şiddetle kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Bugün kaynaşma, birleşme, kardeşliğimizi daha da sağlamlaştırma, acılarımızı paylaşarak azaltma günüdür."Sel felaketinden etkilenen Özlüce köyünde de incelemelerde bulunduAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde incelemelerde bulundu.AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Zarbana Çayı'nın taşması sonucu sular altında kalan köyü gezerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.İlçeye koordinatör olarak görevlendirilen Sivas Valisi Salih Ayhan'dan yapılan çalışmalar ve arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Yıldırım, köydeki incelemelerinin ardından açıklamada bulundu.Dağlardan inen sellerin köyün denizle buluştuğu bölgede çok büyük bir taşkın meydana getirdiğini ifade eden Yıldırım, devletin güçlü olduğunu, yaraların en kısa zamanda sarılacağını vurguladı.Binali Yıldırım, "Bakın son 20 gündür yangınlarla, sel felaketiyle büyük bir mücadele veriyoruz. Hamdolsun bu mücadelede milletimiz bütün gücüyle yanımızda, duasıyla desteğiyle yanımızda. Yıkılan evlerin yenisi yapılır, yıkılan yolların daha güzeli yapılır. Ama giden canlar geri gelmez. Dolayısıyla ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, kalanlarımıza sağlık, afiyet diliyoruz." dedi.Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren devletin seferber olduğunu, çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:"Bundan sonra artık yaraları sarma vaktidir. Balçıkların temizlenmesi, evlerin tekrar eski haline getirilmesi, yolların yapılması ve böylece hayatın normale dönmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Hatta İçişleri Bakanlığımız AFAD marifetiyle ehil, bu konuda daha önce tecrübe yaşamış il valilerimizi de bu selden etkilenen yerlere görevlendirdi. Sivas Valimiz Salih Bey de burada, İnebolu, Özlüce ve köyleriyle ilgili çalışmaların başında, Kaymakamımızla, Belediye Başkanımızla ve bütün ilgili kurumlarla bu işin koordinasyonunu yapıyor ve bu şekilde de inşallah derleyip toparlamış olacağız. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Allah böylesine görünür görünmez kazadan afattan muhafaza eylesin milletimizi."Ayancık'ta incelemelerde bulunduAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sel bölgesiyle ilgili, "Şu anda bütün çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. İnşallah kısa zamanda her şey normale dönmüş olacak." dedi.Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulunan Yıldırım, selden zarar gören mahalleler ile küçük sanayi sitesinde inceleme yaptı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin tek yürek afetzedelerin yanında olduğunu söyledi.Acıların ortak olduğunu ve paylaşmaya geldiklerini vurgulayan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren afetle ilgili tüm arkadaşları seferber etti. Cuma günü de kendisi afet bölgesine geldi. Şu anda bütün çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. İnşallah kısa zamanda her şey normale dönmüş olacak." diye konuştu.Yıldırım, selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.Bölgede çalışmalarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bir süre, incelemeleri sırasında Yıldırım'a katıldı.Binali Yıldırım'a incelemelerinde Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgililer eşlik etti.

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kastamonu, binali yıldırım, sel felaketi