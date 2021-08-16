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Bütçe, temmuzda 45.8 milyar TL açık verdi
Bütçe, temmuzda 45.8 milyar TL açık verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe dengesinin temmuz ayında 45.8 milyar lira açık verdiğini açıkladı. 7 aylık açık 78.3 milyar liraya ulaştı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T11:37+0300
2021-08-16T11:38+0300
ekonomi
ekonomi
para
faiz
bütçe açığı
hazine ve maliye bakanlığı
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Merkezi yönetim bütçesi temmuzda 45 milyar 804 milyon lira açık verdi. Temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.1 artarak 95 milyar 275 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 21.4 artışla 141 milyar 79 milyon liraya çıktı. Temmuzda faiz dışı bütçe giderleri 117.4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 22.2 milyar TL olarak gerçekleşti.Türkiye'nin 7 aylık bütçe açığı ise 78 milyar 344 milyon liraya ulaştı. Ocak - temmuz döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 yükselerek 726 milyar 96 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 18.1 artarak 804 milyar 440 milyon liraya çıktı. 7 ayda faiz dışı bütçe giderleri 689,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 36.2 milyar TL olarak kaydedildi.
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ekonomi, para, faiz, bütçe açığı, hazine ve maliye bakanlığı

Bütçe, temmuzda 45.8 milyar TL açık verdi

11:37 16.08.2021 (güncellendi: 11:38 16.08.2021)
© AAHesap makinesi para TL
Hesap makinesi para TL - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe dengesinin temmuz ayında 45.8 milyar lira açık verdiğini açıkladı. 7 aylık açık 78.3 milyar liraya ulaştı.
Merkezi yönetim bütçesi temmuzda 45 milyar 804 milyon lira açık verdi. Temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.1 artarak 95 milyar 275 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 21.4 artışla 141 milyar 79 milyon liraya çıktı.
Temmuzda faiz dışı bütçe giderleri 117.4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 22.2 milyar TL olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin 7 aylık bütçe açığı ise 78 milyar 344 milyon liraya ulaştı. Ocak - temmuz döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 yükselerek 726 milyar 96 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 18.1 artarak 804 milyar 440 milyon liraya çıktı.
7 ayda faiz dışı bütçe giderleri 689,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 36.2 milyar TL olarak kaydedildi.
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