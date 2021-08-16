https://tr.sputniknews.com/20210816/chpli-oztrak-erdogan-afganistanda-illa-taseronluk-ustlenecekse-sadatcilarini-gondersin-1048078819.html
CHP'li Öztrak: Erdoğan, Afganistan'da illa taşeronluk üstlenecekse SADAT'çılarını göndersin
CHP'li Öztrak: Erdoğan, Afganistan'da illa taşeronluk üstlenecekse SADAT'çılarını göndersin
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Afganistan'da kontrolü alan Taliban'la ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Afganistan’da... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T19:08+0300
2021-08-16T19:08+0300
2021-08-16T19:08+0300
recep tayyip erdoğan
afganistan
taliban
kabil
faik öztrak
sadat a.ş
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CHP'li Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. CHP Sözcüsü Öztrak, Afganistan’da Taliban’ın, başkent Kabil’e girmesinin ardından Türk askerinin Türkiye'ye dönmesi gerektiğini vurgulayarak, “Taliban ile inanç farklılığı yokmuş. Taliban lideriyle de görüşebilirmiş. Dün de Pakistan üzerinden Taliban’a çiçekler göndermeye devam etti. Erdoğan, Afganistan’da illaki taşeronluk üstlenecekse dantelli kefen bezi kuşanan tosuncuklarını, o da olmazsa besleyip büyüttüğü SADAT’çılarını göndersin. Mehmetçiğimizin üzerinden elini çeksin. Son kez uyarıyoruz. Afganistan’da Mehmetçiğimizin ayağına değecek en ufak taştan bizzat siz sorumlu olursunuz" diye konuştu.Öztrak, yüz yüze eğitimin başlamasına 15 gün kaldığını hatırlatarak, "Uzaktan eğitim arapsaçına döndü. İmkanı olmayan ailelerin çocukları eğitime ulaşamadı, imkanı olan ailelerin çocukları da uzaktan eğitimden bir şey anlamadı. Okulların daha fazla kapalı kalmasına, artık bu ülkenin tahammülü yok. Okullar açılmadan önce sınıf başına öğrenci sayısını azaltmak için ne tür tedbirler alındı? Ağustos ayının ilk yarısında ortalama günlük vaka sayısı 23 bin 441 oldu. Bu dönemde günde ortalama 122 vatandaşımız salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Döndük dolaştık, günlük vaka ve vefat sayılarında da mayıs ayı seviyelerine geldik. Dünyada salgına en çok kurban veren 19’uncu ülkeyiz. Günlük vaka sayısında hala 12’nci sıradayız. Salgın yeniden kontrolden çıkıyor. Maske, mesafe, hijyen çok önemli; ama yaz aylarında bunları tamamen unuttuk. Çare aşı. Bu konuda da başarılı olduğumuzu söylemek çok zor. Toplumsal bağışıklık için toplumun en az yüzde 70’inin 2 doz aşılanması gerekiyor. Bizde tam doz aşı olanların oranı halen yüzde 40 civarında. Aşı konusundaki başarısızlığın arkasında yanlış yönetim var" görüşünü dile getirdi.
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recep tayyip erdoğan, afganistan, taliban, kabil, faik öztrak, sadat a.ş
CHP'li Öztrak: Erdoğan, Afganistan'da illa taşeronluk üstlenecekse SADAT'çılarını göndersin
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Afganistan'da kontrolü alan Taliban'la ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Afganistan’da illaki taşeronluk üstlenecekse dantelli kefen bezi kuşanan tosuncuklarını, o da olmazsa besleyip büyüttüğü SADAT’çılarını göndersin" dedi.
CHP'li Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
CHP Sözcüsü Öztrak, Afganistan’da Taliban’ın, başkent Kabil’e girmesinin ardından Türk askerinin Türkiye'ye dönmesi gerektiğini vurgulayarak, “Taliban ile inanç farklılığı yokmuş. Taliban lideriyle de görüşebilirmiş. Dün de Pakistan üzerinden Taliban’a çiçekler göndermeye devam etti. Erdoğan, Afganistan’da illaki taşeronluk üstlenecekse dantelli kefen bezi kuşanan tosuncuklarını, o da olmazsa besleyip büyüttüğü SADAT’çılarını göndersin. Mehmetçiğimizin üzerinden elini çeksin. Son kez uyarıyoruz. Afganistan’da Mehmetçiğimizin ayağına değecek en ufak taştan bizzat siz sorumlu olursunuz" diye konuştu.
Öztrak, yüz yüze eğitimin başlamasına 15 gün kaldığını hatırlatarak, "Uzaktan eğitim arapsaçına döndü. İmkanı olmayan ailelerin çocukları eğitime ulaşamadı, imkanı olan ailelerin çocukları da uzaktan eğitimden bir şey anlamadı. Okulların daha fazla kapalı kalmasına, artık bu ülkenin tahammülü yok. Okullar açılmadan önce sınıf başına öğrenci sayısını azaltmak için ne tür tedbirler alındı? Ağustos ayının ilk yarısında ortalama günlük vaka sayısı 23 bin 441 oldu. Bu dönemde günde ortalama 122 vatandaşımız salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Döndük dolaştık, günlük vaka ve vefat sayılarında da mayıs ayı seviyelerine geldik. Dünyada salgına en çok kurban veren 19’uncu ülkeyiz. Günlük vaka sayısında hala 12’nci sıradayız. Salgın yeniden kontrolden çıkıyor. Maske, mesafe, hijyen çok önemli; ama yaz aylarında bunları tamamen unuttuk. Çare aşı. Bu konuda da başarılı olduğumuzu söylemek çok zor. Toplumsal bağışıklık için toplumun en az yüzde 70’inin 2 doz aşılanması gerekiyor. Bizde tam doz aşı olanların oranı halen yüzde 40 civarında. Aşı konusundaki başarısızlığın arkasında yanlış yönetim var" görüşünü dile getirdi.