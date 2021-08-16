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Cimilli İbo hayatını kaybetti
Cimilli İbo hayatını kaybetti
Cimilli İbo ismiyle tanınan Rizeli sanatçı İbrahim Özer, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T12:31+0300
2021-08-16T12:31+0300
cimilli ibo
yaşam
böbrek yetmezliği
tedavi
koronavirüs
ibrahim özer
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl bir süre yoğun bakımda kalan İbrahim Özer sağlığına kavuşmuş ve taburcu olmuştu. Özer, kısa bir süre sonraysa böbrek yetmezliğiyle mücadele etmeye başlamıştı.Özer, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında hayatını kaybetti. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Bölgemizin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo'nun (İbrahim Özer) vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum."
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cimilli ibo, böbrek yetmezliği, tedavi, koronavirüs, ibrahim özer

Cimilli İbo hayatını kaybetti

12:31 16.08.2021
© DHACimilli İbo
Cimilli İbo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© DHA
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Cimilli İbo ismiyle tanınan Rizeli sanatçı İbrahim Özer, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl bir süre yoğun bakımda kalan İbrahim Özer sağlığına kavuşmuş ve taburcu olmuştu. Özer, kısa bir süre sonraysa böbrek yetmezliğiyle mücadele etmeye başlamıştı.

Özer, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında hayatını kaybetti. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Bölgemizin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo'nun (İbrahim Özer) vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum."
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