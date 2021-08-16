Cimilli İbo hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl bir süre yoğun bakımda kalan İbrahim Özer sağlığına kavuşmuş ve taburcu olmuştu. Özer, kısa bir süre sonraysa böbrek yetmezliğiyle mücadele etmeye başlamıştı.Özer, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında hayatını kaybetti. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Bölgemizin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo'nun (İbrahim Özer) vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum."
Cimilli İbo ismiyle tanınan Rizeli sanatçı İbrahim Özer, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl bir süre yoğun bakımda kalan İbrahim Özer sağlığına kavuşmuş ve taburcu olmuştu. Özer, kısa bir süre sonraysa böbrek yetmezliğiyle mücadele etmeye başlamıştı.
Özer, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında hayatını kaybetti. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Bölgemizin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo'nun (İbrahim Özer) vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum."
Bölgemizin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo'nun (İbrahim Özer) vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sanatçımıza Allah’tan rahmet Ailesine , sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum . pic.twitter.com/eqjfnf3N7V