https://tr.sputniknews.com/20210816/cimilli-ibo-hayatini-kaybetti-1048061351.html

Cimilli İbo hayatını kaybetti

Cimilli İbo hayatını kaybetti

Cimilli İbo ismiyle tanınan Rizeli sanatçı İbrahim Özer, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T12:31+0300

2021-08-16T12:31+0300

2021-08-16T12:31+0300

cimilli ibo

yaşam

böbrek yetmezliği

tedavi

koronavirüs

ibrahim özer

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl bir süre yoğun bakımda kalan İbrahim Özer sağlığına kavuşmuş ve taburcu olmuştu. Özer, kısa bir süre sonraysa böbrek yetmezliğiyle mücadele etmeye başlamıştı.Özer, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında hayatını kaybetti. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Bölgemizin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo'nun (İbrahim Özer) vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum."

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cimilli ibo, böbrek yetmezliği, tedavi, koronavirüs, ibrahim özer