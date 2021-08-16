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Eda Erdem'den Ebrar Karakurt paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz
Eda Erdem'den Ebrar Karakurt paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla Ebrar Karakurt'a destek oldu. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T19:57+0300
2021-08-16T19:59+0300
yaşam
voleybol
eda erdem dündar
ebrar karakurt
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Voleybolcu Ebrar Karakurt'a özel hayatıyla ilgili sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Eda Erdem Karakurt ile bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz" notunu düştü.Karakurt sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf sonrası çok sayıda eleştiri ve destek mesajı almıştı.Tokyo'da yapılan Olimpiyat Oyunları'nda milli takım formasıyla gösterdiği başarıyla adından sıkça söz ettiren 21 yaşındaki voleybolcu Ebrar Karakurt, bazı medya kuruluşları tarafından cinsel yönelimi gerekçe gösterilerek hedef alınmıştı.Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, Ebrar Karakurt'la ilgili olarak "Sahada cesur, yürekli ve savaşçı ruhu ile oynayan ülkesini ve bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için terinin son damlasına kadar akıtan savaşçı sporcudur. Herkesin özel hayatı kendisine aittir. Gerisi lafı güzafdır" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
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voleybol, eda erdem dündar, ebrar karakurt

Eda Erdem'den Ebrar Karakurt paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz

19:57 16.08.2021 (güncellendi: 19:59 16.08.2021)
© FotoğrafEda Erdem, Ebrar Karakurt
Eda Erdem, Ebrar Karakurt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© Fotoğraf
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla Ebrar Karakurt'a destek oldu.
Voleybolcu Ebrar Karakurt'a özel hayatıyla ilgili sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Eda Erdem Karakurt ile bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz" notunu düştü.
Karakurt sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf sonrası çok sayıda eleştiri ve destek mesajı almıştı.
Tokyo'da yapılan Olimpiyat Oyunları'nda milli takım formasıyla gösterdiği başarıyla adından sıkça söz ettiren 21 yaşındaki voleybolcu Ebrar Karakurt, bazı medya kuruluşları tarafından cinsel yönelimi gerekçe gösterilerek hedef alınmıştı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, Ebrar Karakurt'la ilgili olarak "Sahada cesur, yürekli ve savaşçı ruhu ile oynayan ülkesini ve bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için terinin son damlasına kadar akıtan savaşçı sporcudur. Herkesin özel hayatı kendisine aittir. Gerisi lafı güzafdır" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
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