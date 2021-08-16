https://tr.sputniknews.com/20210816/emekli-korgeneral-pekin-taliban-ile-gorusulmesi-taraftariyim-1048074060.html
Emekli Korgeneral Pekin: Taliban ile görüşülmesi taraftarıyım
Emekli Korgeneral Pekin: Taliban ile görüşülmesi taraftarıyım
Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Afganistan’daki son gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi. Türk askerinin bir süre daha... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T16:53+0300
2021-08-16T16:53+0300
2021-08-16T17:18+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
türkiye
taliban
dünya
türk askeri
ismail hakkı pekin
görüş
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ABD’nin 20 yıllık işgalinin ardından Afganistan’dan çekilme kararı sonrasında Taliban, ülke genelinde kontrolü ele geçirdi. Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, bundan sonra yaşanacakları Sputnik’e değerlendirdi.Afgan ordusunun karşısında Taliban’ın hızlı ilerleyişine dikkat çeken Pekin, şunları kaydetti:‘Avrupa da ABD de bundan korkmalı’Yaşananların sadece bölge ülkelerini değil tüm dünyayı olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Pekin, “Bu durumda en çok etkilenecek olanlar Çin, Rusya, Pakistan, İran, Hindistan olmak üzere bölge ülkeleri olacak. Orada yeniden bir kara delik oluştu. Burası dünyaya terör ihraç edecek. Bu terör konusu, herkesi etkileyecek. Avrupa da ABD de bundan korkmalı. Burada yaşanacaklar Irak’taki, Suriye’deki dengeleri de bozacak. Göç konusu herkesi ilgilendiriyor” değerlendirmesinde bulundu.‘Bölge Türkiye için çok önemli’Türk askerinin Afganistan’da varlığını sürdürmesi gerektiği savunan Pekin, “Ben orada bulunan Türk askerinin şimdilik orada kalmasından yanayım. Türkiye’nin Pakistan ile birlikte istikrarın sağlanması için çalışacağı söyleniyor. Pakistan’ın başbakanı bir açıklama yaptı, ‘Türkiye doğrudan Taliban ile görüşmek için gerekli tedbiri alıyor’ diye. Büyük ihtimal görüşüyorlardır şu anda. Zaten bizim oradaki askerlerimiz Taliban ile görüşmeden, Taliban’ın bir müsaadesi olmadan orada kalamazlar. Yoksa orayı bir süre sonra birileri düşman olarak ilan eder. Ya da orada provokasyon çıkarır. Ben görüşmesinden yanayım çünkü o bölge çok önemli” dedi.‘Bu durumdan ders çıkarılmalı’Afganistan’da yaşananlardan tüm dünyanın ders çıkarması gerektiğini de kaydeden Pekin, “ABD öyle bir miras bıraktı ki şimdi geride kalan herkes uğraşacak. Çin’i, Rusya’sı, Avrupa’sı, İran’ı, Hindistan’ı hepsi uğraşacak. Silahlı bir grup olan Taliban’ın belirli bir ideolojisi var. O ideoloji ile geliyor ve bir devleti teslim alıyor. Bu da korkunç bir şey. Bu, birilerine örnek mi olacak? Bu çok kötü bir örnek. Ya baştan itibaren Taliban’a karışılmayacaktı ya da bu kadar karışıklıktan sonra Taliban durdurulacaktı” ifadelerini kullandı.
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Osman Nuri Cerit
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
afganistan, türkiye, taliban, dünya, türk askeri, ismail hakkı pekin, görüş
Emekli Korgeneral Pekin: Taliban ile görüşülmesi taraftarıyım
16:53 16.08.2021 (güncellendi: 17:18 16.08.2021)
Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Afganistan’daki son gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi. Türk askerinin bir süre daha bölgede kalması gerektiğini savunan Pekin, “Türkiye, Taliban ile görüşecektir, görüşmeden orada kalamaz” dedi.
ABD’nin 20 yıllık işgalinin ardından Afganistan’dan
çekilme kararı sonrasında Taliban, ülke genelinde kontrolü ele geçirdi
. Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin,
bundan sonra yaşanacakları Sputnik’e değerlendirdi.
Afgan ordusunun karşısında Taliban’ın hızlı ilerleyişine dikkat çeken Pekin, şunları kaydetti:
“Taliban’ın bu kadar kısa sürede Kabil’e gelmesi ve gücü ele geçirmesini izah etmek mümkün değil. Komutanlar, valiler, kendilerinin affedilmesi karşılığında savaşmadan yönetimi Taliban’a bıraktı. 300 bin kişi olduğu ifade edilen Afgan ordusunda ölü kişiler asker olarak gösterilmiş. ABD’liler ‘devlet kuruyoruz’ diye bilerek ya da bilmeyerek kandırılmış. Büyük bir yolsuzluk var. Halk da savaşmaktan bıkmış ve ellerindeki hafif silahlarla Taliban, ABD’nin 20 yılda kurmaya çalıştığı orduyu yıkıp geçti. Amerikalılar buraya gelirken kendi hesapları vardı. Hem kendi iç kamuoyunu tatmin ettiler hem de o bölgeyi antrenman sahasına çevirdiler. Ortadoğu’daki adımlarını buna göre attılar. ABD, Afganistan’a aldıklarından fazlasını vermedi ve Taliban’a yol açtı.”
‘Avrupa da ABD de bundan korkmalı’
Yaşananların
sadece bölge ülkelerini değil tüm dünyayı olumsuz etkileyeceğine
dikkat çeken Pekin, “Bu durumda en çok etkilenecek olanlar Çin, Rusya, Pakistan, İran, Hindistan olmak üzere bölge ülkeleri olacak. Orada yeniden bir kara delik oluştu. Burası dünyaya terör ihraç edecek. Bu terör konusu, herkesi etkileyecek. Avrupa da ABD de bundan korkmalı. Burada yaşanacaklar Irak’taki, Suriye’deki dengeleri de bozacak. Göç konusu herkesi ilgilendiriyor”
değerlendirmesinde bulundu.
‘Bölge Türkiye için çok önemli’
Türk askerinin Afganistan’da varlığını sürdürmesi gerektiği savunan Pekin
, “Ben orada bulunan Türk askerinin şimdilik orada kalmasından yanayım. Türkiye’nin Pakistan ile birlikte istikrarın sağlanması için çalışacağı söyleniyor. Pakistan’ın başbakanı bir açıklama yaptı, ‘Türkiye doğrudan Taliban ile görüşmek için gerekli tedbiri alıyor’ diye. Büyük ihtimal görüşüyorlardır şu anda. Zaten bizim oradaki askerlerimiz Taliban ile görüşmeden, Taliban’ın bir müsaadesi olmadan orada kalamazlar. Yoksa orayı bir süre sonra birileri düşman olarak ilan eder. Ya da orada provokasyon çıkarır. Ben görüşmesinden yanayım çünkü o bölge çok önemli”
dedi.
‘Bu durumdan ders çıkarılmalı’
Afganistan’da yaşananlardan tüm dünyanın ders çıkarması gerektiğini de kaydeden Pekin, “ABD öyle bir miras bıraktı ki şimdi geride kalan herkes uğraşacak. Çin’i, Rusya’sı, Avrupa’sı, İran’ı, Hindistan’ı hepsi uğraşacak. Silahlı bir grup olan Taliban’ın belirli bir ideolojisi var. O ideoloji ile geliyor ve bir devleti teslim alıyor. Bu da korkunç bir şey. Bu, birilerine örnek mi olacak? Bu çok kötü bir örnek. Ya baştan itibaren Taliban’a karışılmayacaktı ya da bu kadar karışıklıktan sonra Taliban durdurulacaktı” ifadelerini kullandı.