https://tr.sputniknews.com/20210816/emekli-korgeneral-pekin-taliban-ile-gorusulmesi-taraftariyim-1048074060.html

Emekli Korgeneral Pekin: Taliban ile görüşülmesi taraftarıyım

Emekli Korgeneral Pekin: Taliban ile görüşülmesi taraftarıyım

Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Afganistan’daki son gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi. Türk askerinin bir süre daha... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T16:53+0300

2021-08-16T16:53+0300

2021-08-16T17:18+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

türkiye

taliban

dünya

türk askeri

ismail hakkı pekin

görüş

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ABD’nin 20 yıllık işgalinin ardından Afganistan’dan çekilme kararı sonrasında Taliban, ülke genelinde kontrolü ele geçirdi. Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, bundan sonra yaşanacakları Sputnik’e değerlendirdi.Afgan ordusunun karşısında Taliban’ın hızlı ilerleyişine dikkat çeken Pekin, şunları kaydetti:‘Avrupa da ABD de bundan korkmalı’Yaşananların sadece bölge ülkelerini değil tüm dünyayı olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Pekin, “Bu durumda en çok etkilenecek olanlar Çin, Rusya, Pakistan, İran, Hindistan olmak üzere bölge ülkeleri olacak. Orada yeniden bir kara delik oluştu. Burası dünyaya terör ihraç edecek. Bu terör konusu, herkesi etkileyecek. Avrupa da ABD de bundan korkmalı. Burada yaşanacaklar Irak’taki, Suriye’deki dengeleri de bozacak. Göç konusu herkesi ilgilendiriyor” değerlendirmesinde bulundu.‘Bölge Türkiye için çok önemli’Türk askerinin Afganistan’da varlığını sürdürmesi gerektiği savunan Pekin, “Ben orada bulunan Türk askerinin şimdilik orada kalmasından yanayım. Türkiye’nin Pakistan ile birlikte istikrarın sağlanması için çalışacağı söyleniyor. Pakistan’ın başbakanı bir açıklama yaptı, ‘Türkiye doğrudan Taliban ile görüşmek için gerekli tedbiri alıyor’ diye. Büyük ihtimal görüşüyorlardır şu anda. Zaten bizim oradaki askerlerimiz Taliban ile görüşmeden, Taliban’ın bir müsaadesi olmadan orada kalamazlar. Yoksa orayı bir süre sonra birileri düşman olarak ilan eder. Ya da orada provokasyon çıkarır. Ben görüşmesinden yanayım çünkü o bölge çok önemli” dedi.‘Bu durumdan ders çıkarılmalı’Afganistan’da yaşananlardan tüm dünyanın ders çıkarması gerektiğini de kaydeden Pekin, “ABD öyle bir miras bıraktı ki şimdi geride kalan herkes uğraşacak. Çin’i, Rusya’sı, Avrupa’sı, İran’ı, Hindistan’ı hepsi uğraşacak. Silahlı bir grup olan Taliban’ın belirli bir ideolojisi var. O ideoloji ile geliyor ve bir devleti teslim alıyor. Bu da korkunç bir şey. Bu, birilerine örnek mi olacak? Bu çok kötü bir örnek. Ya baştan itibaren Taliban’a karışılmayacaktı ya da bu kadar karışıklıktan sonra Taliban durdurulacaktı” ifadelerini kullandı.

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afganistan, türkiye, taliban, dünya, türk askeri, ismail hakkı pekin, görüş