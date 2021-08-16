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https://tr.sputniknews.com/20210816/enerji-bakani-bartin-sinop-ve-kastamonuda-afetzedelerin-fatura-odemelerini-3-ay-erteliyoruz-1048080100.html
Enerji Bakanı: Bartın, Sinop ve Kastamonu'da afetzedelerin fatura ödemelerini 3 ay erteliyoruz
Enerji Bakanı: Bartın, Sinop ve Kastamonu'da afetzedelerin fatura ödemelerini 3 ay erteliyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Afetten etkilenen vatandaşlarımızın fatura ödeme süresini 3 ay erteliyoruz" açıklamasını yaptı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T20:15+0300
2021-08-16T20:22+0300
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, kastamonu, sinop, bartın, son dakika

Enerji Bakanı: Bartın, Sinop ve Kastamonu'da afetzedelerin fatura ödemelerini 3 ay erteliyoruz

20:15 16.08.2021 (güncellendi: 20:22 16.08.2021)
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Afetten etkilenen vatandaşlarımızın fatura ödeme süresini 3 ay erteliyoruz" açıklamasını yaptı.
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