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https://tr.sputniknews.com/20210816/enerji-bakani-bartin-sinop-ve-kastamonuda-afetzedelerin-fatura-odemelerini-3-ay-erteliyoruz-1048080100.html
Enerji Bakanı: Bartın, Sinop ve Kastamonu'da afetzedelerin fatura ödemelerini 3 ay erteliyoruz
Enerji Bakanı: Bartın, Sinop ve Kastamonu'da afetzedelerin fatura ödemelerini 3 ay erteliyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Afetten etkilenen vatandaşlarımızın fatura ödeme süresini 3 ay erteliyoruz" açıklamasını yaptı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, kastamonu, sinop, bartın, son dakika
Enerji Bakanı: Bartın, Sinop ve Kastamonu'da afetzedelerin fatura ödemelerini 3 ay erteliyoruz
20:15 16.08.2021 (güncellendi: 20:22 16.08.2021)
Ayrıntılar geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Afetten etkilenen vatandaşlarımızın fatura ödeme süresini 3 ay erteliyoruz" açıklamasını yaptı.