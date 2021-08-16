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Erdoğan: Türk ekonomisi atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu
Erdoğan: Türk ekonomisi atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi. İşsizliğin yüzde 10.6'ya gerilediğini söyleyen Erdoğan, "Böylece Türk... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T14:53+0300
2021-08-16T15:34+0300
ankara
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı
açılış
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Burada Türkiye ekonomisine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7'lik bir büyüme yakaladıklarını belirterek "İnşallah 2. çeyreği ciddi büyümeyle kapatacağız" dedi. "Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige yükseliyor" ifadesini kullanan Erdoğan, işsizlik rakamlarına da değindiği konuşmasında şunları kaydetti:"Geçtiğimiz hafta açıklanan haziran ayı işsizlik rakamlarında işsizlik rekor düşüşle yüzde 10.6'ya geriledi. Böylece Türk ekonomisi toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu. Bu gerçeği yabancı kuruluşlar da kabullenmeye başladı."Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:"- Açılışını yaptığımız bu tesislerin çok önemli bir ortak özelliği bulunuyor. Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Türkiye kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen başarı çıtasını yükseğe taşıyor. Türkiye'nin kapasitesini, Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine gelip burayı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. 'Birçok ülkede ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde Türk iş dünyası yatırımlarına hız vermiştir'- Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen refahı artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Birçok ülkede ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde Türk iş dünyası yatırımlarına hız vermiştir. Esasen bu üretim tesisleri ülkemizin gücü ve potansiyelinin yanında sürekli yandık, bittik diyenlere verilmiş en güzel cevaptır. - Türkiye, ekonomide, üretimde, tarımda, ticarette başarı çıtasını her geçen gün yukarı taşımaktadır. Toplamda 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670 kardeşimize iş imkanı sundu. Ayrıca altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine, elektrik, doğal gaz hatlarına, ibadethanelerden diğer donatılara kadar girişimcilerin her türlü ihtiyacını karşıladık. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Temelini 2005 yılında bizzat attığım organize sanayi bölgesi işte bu vizyonumuzun ürünüdür. Bu bölge 16 yıl önce çorak bir araziyken attığımız adımlar sayesinde bugün 11 milyon metrekarelik alanda 111 alanda üretim yapan örnek bir üretim üssüne dönüşmüştür. Farklı alanlarda üretim yapacak bu fabrikaların vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum.'İkinci çeyreği ciddi büyümeyle kapatacağız'- Türkiye siyaset, demokrasi, diplomasi yanında ekonomide de köklü değişimden geçiyor. Ekonomimiz uzun yıllar sonra kendi mecrasını kendi gücüyle buluyor. Tüm temel veriler Türk ekonomisinde yaşanan bu tarihi değişimi ortaya koyuyor. Dünya ekonomisinin yüzde 3 küçüldüğü, küresel ticaretin yüzde 10 daraldığı ortamda biz büyüme kaydettik. G20'de ikinci sırada yer aldık. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyüme yakaladık. İkinci çeyreği de ciddi büyümeyle kapatacağız. Haziran ayı itibariyle sanayi üretimi çeyreksel bazda yüzde 41, yıllık bazda yüzde 24 artış gösterdi. İhracatta ise yılın ilk yarısını rekorla kapattık. Temmuzda ihracatımız 16.4 milyar dolara ulaştı. Ocak-Temmuz ihracatı ise yüzde 35 artışla 121.4 milyar dolara yükseldi. 12 aylık ihracatımız ise 201.5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıktı. Böylece ihracatta ilk defa 200 milyar doları aşmış olduk. Tüm bu rakamların detayına indiğimizde şu gerçeği görüyoruz. Türk ekonomisi talep, üretim ve ihracat açısından dengeli bir çizgide ilerleyen günden güne bir girişim ekonomisine dönüşüyor.- Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige yükseliyor. Büyümeden sanayi üretimine ihracattan güven endekslerine kadar tüm göstergelerde yaşanan pozitif gelişmeler istihdama da yansımıştı.'Uluslararası basında hemen her gün Türk şirketleriyle ilgili övgülere rastlıyoruz'- Haziran ayı işsizlik rakamlarında, işsizlik rekor düşüşle rekor 10.6'ya geriledi. Türk ekonomisi toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdiğini göstermiş oldu.Bu gerçeği yabancı kuruluşlar da kabullenmeye başladı. Uluslararası basında hemen her gün Türk şirketleriyle ilgili övgülere rastlıyoruz.- Turizm sektörümüzdeki canlanma, yaşadığımız yangın felaketine rağmen devam ediyor. İnşallah 2021 yılını temel göstergelerin tamamında tahminlerin de ötesine geçen başarı grafiğiyle taçlandıracağımıza inanıyorum.- Küresel ölçekte iddiaları bulunan bir ülke olarak elbette güçlü ve istikrarlı ekonomik büyüme hedefimizden asla taviz vermiyoruz, ancak bunu yaparken başkaları gibi alın terini sömürmeyi, tabiatı tahrip etmeyi de hoş göremeyiz.'Vahşi büyüme yerine her alanda merhametli büyüme prensibini gözetmemiz gerektiğine inanıyorum'- Çevreye zarar veren her teknoloji hayatımızı ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın namlusu insana dönmüş silahtan başka bir şey değildir. Önümüzdeki dönemde yeşil ekonominin gerisinde kalmamak için ilave tedbirleri hayata geçireceğiz. Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir. Bunun için vahşi büyüme yerine her alanda merhametli büyüme prensibini gözetmemiz gerektiğine inanıyorum."
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ankara, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, açılış

Erdoğan: Türk ekonomisi atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu

14:53 16.08.2021 (güncellendi: 15:34 16.08.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan - Ankara OSB
Recep Tayyip Erdoğan - Ankara OSB - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi. İşsizliğin yüzde 10.6'ya gerilediğini söyleyen Erdoğan, "Böylece Türk ekonomisi toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu. Bu gerçeği yabancı kuruluşlar da kabullenmeye başladı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Burada Türkiye ekonomisine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7'lik bir büyüme yakaladıklarını belirterek "İnşallah 2. çeyreği ciddi büyümeyle kapatacağız" dedi.
"Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige yükseliyor" ifadesini kullanan Erdoğan, işsizlik rakamlarına da değindiği konuşmasında şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz hafta açıklanan haziran ayı işsizlik rakamlarında işsizlik rekor düşüşle yüzde 10.6'ya geriledi. Böylece Türk ekonomisi toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu. Bu gerçeği yabancı kuruluşlar da kabullenmeye başladı."
Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:
"- Açılışını yaptığımız bu tesislerin çok önemli bir ortak özelliği bulunuyor. Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Türkiye kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen başarı çıtasını yükseğe taşıyor. Türkiye'nin kapasitesini, Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine gelip burayı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum.

'Birçok ülkede ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde Türk iş dünyası yatırımlarına hız vermiştir'

- Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen refahı artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Birçok ülkede ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde Türk iş dünyası yatırımlarına hız vermiştir. Esasen bu üretim tesisleri ülkemizin gücü ve potansiyelinin yanında sürekli yandık, bittik diyenlere verilmiş en güzel cevaptır.
- Türkiye, ekonomide, üretimde, tarımda, ticarette başarı çıtasını her geçen gün yukarı taşımaktadır. Toplamda 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670 kardeşimize iş imkanı sundu. Ayrıca altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine, elektrik, doğal gaz hatlarına, ibadethanelerden diğer donatılara kadar girişimcilerin her türlü ihtiyacını karşıladık. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Temelini 2005 yılında bizzat attığım organize sanayi bölgesi işte bu vizyonumuzun ürünüdür. Bu bölge 16 yıl önce çorak bir araziyken attığımız adımlar sayesinde bugün 11 milyon metrekarelik alanda 111 alanda üretim yapan örnek bir üretim üssüne dönüşmüştür. Farklı alanlarda üretim yapacak bu fabrikaların vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum.

'İkinci çeyreği ciddi büyümeyle kapatacağız'

- Türkiye siyaset, demokrasi, diplomasi yanında ekonomide de köklü değişimden geçiyor. Ekonomimiz uzun yıllar sonra kendi mecrasını kendi gücüyle buluyor. Tüm temel veriler Türk ekonomisinde yaşanan bu tarihi değişimi ortaya koyuyor. Dünya ekonomisinin yüzde 3 küçüldüğü, küresel ticaretin yüzde 10 daraldığı ortamda biz büyüme kaydettik. G20'de ikinci sırada yer aldık. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyüme yakaladık. İkinci çeyreği de ciddi büyümeyle kapatacağız. Haziran ayı itibariyle sanayi üretimi çeyreksel bazda yüzde 41, yıllık bazda yüzde 24 artış gösterdi. İhracatta ise yılın ilk yarısını rekorla kapattık.
Temmuzda ihracatımız 16.4 milyar dolara ulaştı. Ocak-Temmuz ihracatı ise yüzde 35 artışla 121.4 milyar dolara yükseldi. 12 aylık ihracatımız ise 201.5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıktı. Böylece ihracatta ilk defa 200 milyar doları aşmış olduk. Tüm bu rakamların detayına indiğimizde şu gerçeği görüyoruz. Türk ekonomisi talep, üretim ve ihracat açısından dengeli bir çizgide ilerleyen günden güne bir girişim ekonomisine dönüşüyor.
- Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige yükseliyor. Büyümeden sanayi üretimine ihracattan güven endekslerine kadar tüm göstergelerde yaşanan pozitif gelişmeler istihdama da yansımıştı.

'Uluslararası basında hemen her gün Türk şirketleriyle ilgili övgülere rastlıyoruz'

- Haziran ayı işsizlik rakamlarında, işsizlik rekor düşüşle rekor 10.6'ya geriledi. Türk ekonomisi toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdiğini göstermiş oldu.Bu gerçeği yabancı kuruluşlar da kabullenmeye başladı. Uluslararası basında hemen her gün Türk şirketleriyle ilgili övgülere rastlıyoruz.
- Turizm sektörümüzdeki canlanma, yaşadığımız yangın felaketine rağmen devam ediyor. İnşallah 2021 yılını temel göstergelerin tamamında tahminlerin de ötesine geçen başarı grafiğiyle taçlandıracağımıza inanıyorum.
- Küresel ölçekte iddiaları bulunan bir ülke olarak elbette güçlü ve istikrarlı ekonomik büyüme hedefimizden asla taviz vermiyoruz, ancak bunu yaparken başkaları gibi alın terini sömürmeyi, tabiatı tahrip etmeyi de hoş göremeyiz.

'Vahşi büyüme yerine her alanda merhametli büyüme prensibini gözetmemiz gerektiğine inanıyorum'

- Çevreye zarar veren her teknoloji hayatımızı ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın namlusu insana dönmüş silahtan başka bir şey değildir. Önümüzdeki dönemde yeşil ekonominin gerisinde kalmamak için ilave tedbirleri hayata geçireceğiz. Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir. Bunun için vahşi büyüme yerine her alanda merhametli büyüme prensibini gözetmemiz gerektiğine inanıyorum."
9145103
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