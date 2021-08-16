Euro, 10 TL'nin altını gördü

Döviz kurları yeni haftaya düşüşle başladı. Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri sabit tutması ve önümüzdeki dönem için de faiz indirimi mesajı içermeyen PPK metni sonrası dolar/TL sınırlı düşüşünü sürdürürken, bugün 8.45'in altını gördü.Euro/TL de 9.96 seviyesinde seyrediyor.
Türk Lirası geçen hafta başladığı düşüş hareketini yeni haftanın ilk gününde de sürdürüyor. Dolar/TL 8.45'in altını test ederken euro/TL de 10'un altını gördü.
Döviz kurları yeni haftaya düşüşle başladı. Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri sabit tutması ve önümüzdeki dönem için de faiz indirimi mesajı içermeyen PPK metni sonrası dolar/TL sınırlı düşüşünü sürdürürken, bugün 8.45'in altını gördü.