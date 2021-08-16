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https://tr.sputniknews.com/20210816/euro-10-tlnin-altini-gordu-1048067916.html
Euro, 10 TL'nin altını gördü
Euro, 10 TL'nin altını gördü
Türk Lirası geçen hafta başladığı düşüş hareketini yeni haftanın ilk gününde de sürdürüyor. Dolar/TL 8.45'in altını test ederken euro/TL de 10'un altını gördü. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T14:50+0300
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Döviz kurları yeni haftaya düşüşle başladı. Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri sabit tutması ve önümüzdeki dönem için de faiz indirimi mesajı içermeyen PPK metni sonrası dolar/TL sınırlı düşüşünü sürdürürken, bugün 8.45'in altını gördü.Euro/TL de 9.96 seviyesinde seyrediyor.
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tl, euro, dolar

Euro, 10 TL'nin altını gördü

14:50 16.08.2021 (güncellendi: 15:31 16.08.2021)
© REUTERS / Dado RuvicEuro - TL
Euro - TL - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Türk Lirası geçen hafta başladığı düşüş hareketini yeni haftanın ilk gününde de sürdürüyor. Dolar/TL 8.45'in altını test ederken euro/TL de 10'un altını gördü.
Döviz kurları yeni haftaya düşüşle başladı. Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri sabit tutması ve önümüzdeki dönem için de faiz indirimi mesajı içermeyen PPK metni sonrası dolar/TL sınırlı düşüşünü sürdürürken, bugün 8.45'in altını gördü.
Euro/TL de 9.96 seviyesinde seyrediyor.
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