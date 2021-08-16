https://tr.sputniknews.com/20210816/fsb-japonya-2-dunya-savasi-sirasinda-sovyet-ve-cin-vatandaslar-uzerinde-deneyler-yapiyordu-1048063558.html

FSB: Japonya, 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet ve Çin vatandaşlar üzerinde deneyler yapıyordu

FSB: Japonya, 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet ve Çin vatandaşlar üzerinde deneyler yapıyordu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Japonya’nın 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği ve Çin vatandaşları üzerinde yaptığı deneylerle ilgili gizli... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T13:17+0300

2021-08-16T13:17+0300

2021-08-16T13:17+0300

dünya

çin

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sovyetler birliği

ikinci dünya savaşı

deney

bilimsel deney

vatandaş

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FSB, Kwantung Ordusu'nun son komutanı General Otozo Yamada’nın Habarovsk Savaş Suçu Davası kapsamında verdiği ifadedenin protokolünü yayınladı. Protokole göre, Japonya karşıtı faaliyetle suçlanan Sovyetler Birliği, Çin ve diğer ülkelerin vatandaşları 731. Birim’in hapishanesine yollanıyordu. Hapishanede, esirler üzerinde bakteriyolojik silahın test edildiği ve esirlerin insanlık dışı deneylere maruz bırakıldığı ifade edildi.FSB daha önce Japonya’nın 1944’te bakteriyolojik bomba kullanmayı planladığını gösteren belgeleri yayınlamıştı. Bu bilgi de Habarovsk Savaş Suçu Davası sırasında General Yamada tarafından verilmişti.

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çin, japonya, sovyetler birliği, ikinci dünya savaşı, deney, bilimsel deney, vatandaş