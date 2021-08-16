FSB: Japonya, 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet ve Çin vatandaşlar üzerinde deneyler yapıyordu

FSB, Kwantung Ordusu'nun son komutanı General Otozo Yamada’nın Habarovsk Savaş Suçu Davası kapsamında verdiği ifadedenin protokolünü yayınladı. Protokole göre, Japonya karşıtı faaliyetle suçlanan Sovyetler Birliği, Çin ve diğer ülkelerin vatandaşları 731. Birim’in hapishanesine yollanıyordu. Hapishanede, esirler üzerinde bakteriyolojik silahın test edildiği ve esirlerin insanlık dışı deneylere maruz bırakıldığı ifade edildi.FSB daha önce Japonya’nın 1944’te bakteriyolojik bomba kullanmayı planladığını gösteren belgeleri yayınlamıştı. Bu bilgi de Habarovsk Savaş Suçu Davası sırasında General Yamada tarafından verilmişti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Japonya’nın 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği ve Çin vatandaşları üzerinde yaptığı deneylerle ilgili gizli belgeleri açıkladı.
FSB, Kwantung Ordusu'nun son komutanı General Otozo Yamada’nın Habarovsk Savaş Suçu Davası kapsamında verdiği ifadedenin protokolünü yayınladı.
Protokole göre, Japonya karşıtı faaliyetle suçlanan Sovyetler Birliği, Çin ve diğer ülkelerin vatandaşları 731. Birim’in hapishanesine yollanıyordu. Hapishanede, esirler üzerinde bakteriyolojik silahın test edildiği ve esirlerin insanlık dışı deneylere maruz bırakıldığı ifade edildi.
FSB daha önce Japonya’nın 1944’te bakteriyolojik bomba kullanmayı planladığını gösteren belgeleri yayınlamıştı. Bu bilgi de Habarovsk Savaş Suçu Davası sırasında General Yamada tarafından verilmişti.