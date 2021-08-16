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https://tr.sputniknews.com/20210816/fsb-japonya-2-dunya-savasi-sirasinda-sovyet-ve-cin-vatandaslar-uzerinde-deneyler-yapiyordu-1048063558.html
FSB: Japonya, 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet ve Çin vatandaşlar üzerinde deneyler yapıyordu
FSB: Japonya, 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet ve Çin vatandaşlar üzerinde deneyler yapıyordu
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Japonya’nın 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği ve Çin vatandaşları üzerinde yaptığı deneylerle ilgili gizli... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T13:17+0300
2021-08-16T13:17+0300
dünya
çin
japonya
sovyetler birliği
ikinci dünya savaşı
deney
bilimsel deney
vatandaş
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FSB, Kwantung Ordusu'nun son komutanı General Otozo Yamada’nın Habarovsk Savaş Suçu Davası kapsamında verdiği ifadedenin protokolünü yayınladı. Protokole göre, Japonya karşıtı faaliyetle suçlanan Sovyetler Birliği, Çin ve diğer ülkelerin vatandaşları 731. Birim’in hapishanesine yollanıyordu. Hapishanede, esirler üzerinde bakteriyolojik silahın test edildiği ve esirlerin insanlık dışı deneylere maruz bırakıldığı ifade edildi.FSB daha önce Japonya’nın 1944’te bakteriyolojik bomba kullanmayı planladığını gösteren belgeleri yayınlamıştı. Bu bilgi de Habarovsk Savaş Suçu Davası sırasında General Yamada tarafından verilmişti.
çin
japonya
sovyetler birliği
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çin, japonya, sovyetler birliği, ikinci dünya savaşı, deney, bilimsel deney, vatandaş

FSB: Japonya, 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet ve Çin vatandaşlar üzerinde deneyler yapıyordu

13:17 16.08.2021
© Sputnik / BORIS KUDOYAROVSovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda kullandığı silahlar
Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda kullandığı silahlar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / BORIS KUDOYAROV
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Japonya’nın 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği ve Çin vatandaşları üzerinde yaptığı deneylerle ilgili gizli belgeleri açıkladı.
FSB, Kwantung Ordusu'nun son komutanı General Otozo Yamada’nın Habarovsk Savaş Suçu Davası kapsamında verdiği ifadedenin protokolünü yayınladı.
Protokole göre, Japonya karşıtı faaliyetle suçlanan Sovyetler Birliği, Çin ve diğer ülkelerin vatandaşları 731. Birim’in hapishanesine yollanıyordu. Hapishanede, esirler üzerinde bakteriyolojik silahın test edildiği ve esirlerin insanlık dışı deneylere maruz bırakıldığı ifade edildi.
FSB daha önce Japonya’nın 1944’te bakteriyolojik bomba kullanmayı planladığını gösteren belgeleri yayınlamıştı. Bu bilgi de Habarovsk Savaş Suçu Davası sırasında General Yamada tarafından verilmişti.
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