https://tr.sputniknews.com/20210816/galatasarayda-marcao-takim-arkadasi-kerem-akturkogluna-yumruk-ve-kafa-atti-1048083795.html

Galatasaray'da Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa attı

Galatasaray'da Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa attı

Galatasaray'ın Giresunspor ile karşılaştığı mücadelede Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa attı. Marcao bu davranışı sonucu kırmızı kart... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T23:43+0300

2021-08-16T23:43+0300

2021-08-16T23:46+0300

yaşam

galatasaray

kavga

marcao

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Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntülerde genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile Brezilyalı savunmacı Marcao arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın uzaması üzerine Marcao 35 metreden koşarak Kerem’in üzerine doğru yürüdü ve kafa attı. Sarı kırmızılı oyuncu ardından da genç oyuncuya yumruklar savurmaya başladı.Marcao'yu Galatasaraylı diğer futbolcular araya girerek sakinleştirdi.Kırmızı kart gören Marcao, direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Kerem Aktürkoğlu’nu sakinleştirerek yaşadığı moral bozukluğunu düzeltmeye çalıştı. Sahalarda daha önce nadir görülen bu olay sonrası Kerem Aktürkoğlu oyuna devam edemedi ve yerini Emre Kılınç’a bıraktı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, kavga, marcao