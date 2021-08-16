Galatasaray'da Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa attı

Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntülerde genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile Brezilyalı savunmacı Marcao arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın uzaması üzerine Marcao 35 metreden koşarak Kerem’in üzerine doğru yürüdü ve kafa attı. Sarı kırmızılı oyuncu ardından da genç oyuncuya yumruklar savurmaya başladı.Marcao'yu Galatasaraylı diğer futbolcular araya girerek sakinleştirdi.Kırmızı kart gören Marcao, direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Kerem Aktürkoğlu’nu sakinleştirerek yaşadığı moral bozukluğunu düzeltmeye çalıştı. Sahalarda daha önce nadir görülen bu olay sonrası Kerem Aktürkoğlu oyuna devam edemedi ve yerini Emre Kılınç’a bıraktı.
Galatasaray'ın Giresunspor ile karşılaştığı mücadelede Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa attı. Marcao bu davranışı sonucu kırmızı kart görerek oyun dışına atıldı.
Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntülerde genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile Brezilyalı savunmacı Marcao arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın uzaması üzerine Marcao 35 metreden koşarak Kerem’in üzerine doğru yürüdü ve kafa attı. Sarı kırmızılı oyuncu ardından da genç oyuncuya yumruklar savurmaya başladı.
Marcao'yu Galatasaraylı diğer futbolcular araya girerek sakinleştirdi.
Kırmızı kart gören Marcao, direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Kerem Aktürkoğlu’nu sakinleştirerek yaşadığı moral bozukluğunu düzeltmeye çalıştı. Sahalarda daha önce nadir görülen bu olay sonrası Kerem Aktürkoğlu oyuna devam edemedi ve yerini Emre Kılınç’a bıraktı.