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https://tr.sputniknews.com/20210816/gocmen-isci-pazari-bizim-savasimiz-ayri-bir-ulkeyle-olsa-savasiriz-savastan-kacmiyoruz-1048071963.html
Göçmen işçi ‘pazarı’: ‘Bizim savaşımız ayrı bir ülkeyle olsa savaşırız, savaştan kaçmıyoruz’
Göçmen işçi ‘pazarı’: ‘Bizim savaşımız ayrı bir ülkeyle olsa savaşırız, savaştan kaçmıyoruz’
Türkiye'ye çalışmaya gelen göçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren Kağıthane'de toplanarak iş bekliyor. İki yıl önce Türkiye’ye gelen Zabihullah Jabari... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T16:00+0300
2021-08-16T16:52+0300
türkiye
istanbul
afganistan
kaçak göçmen
göçmen
işçi
kağıthane
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Türkiye’ye gelen göçmenler, günlük işlerde çalışmak için Kağıthane’de sabahın erken saatlerinde toplanıyorlar. Kaçak göçmenlerin de aralarında yer aldığı grup, günlük işlerde çalışmak için kendilerini alacak araçların yolunu gözlüyor.DHA'nın aktardığı habere göre, yanlarına yaklaşan araçtakilerle iş ve para konusunda anlaşanlar işe giderken kalanlar da yeni işleri bekliyor.‘Ne Türkiye’de kalmak, ne de Avrupa’ya gitmek istiyoruz, biz memleketimize gitmek istiyoruz’Afganistan’dan çalışmak için dört yıl önce geldiğini söyleyen Muhammed Ekberi, “Şu an inşaatta çalışıyoruz. Pandemiden önce lokantada çalışıyordum. İş var aslında. Çalışan boş kalmaz. Çalışan için iş var. Her gün buraya geliyorum. Tanıdıklarım var. Ara sıra arıyorlar. Günlük olarak 140-150 lira alıyoruz. Bu para bize yetmiyor ama yapacak bir şey yok. Çalışacağız. Afganistan’da savaştan dolayı ekonomi yok. Ekonomi düşük. O yüzden bir şey yapamıyoruz. Mecbur para göndermek zorundayız. Biz ne Türkiye’de kalmak, ne de Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Biz memleketimize gitmek istiyoruz” dedi.‘Bir kişi burada çalışacak ki, orada on kişi geçinecek, kazandığımız paraları ailemize gönderiyoruz’İki yıl önce çalışmak için Türkiye’ye Zabihullah Jabari ise, “Ben Afganistan’dan geldim. Burada günlük işlerde çalışıyorum. Nerede ağır iş olsun çimento, kırma işleri hep biz çalışıyoruz. Biz buraya sadece çalışmak için geldik. Afganistan’da savaş olduğu için, iş olmadığı için buraya çalışmaya geliyoruz. Bir kişi gelip burada çalışacak. Sadece kendisi için değil. Ailesi için. Bir kişi burada çalışacak ki, orada on kişi geçinecek. Biz burada kazandığımız paraları haftalık ve aylık olarak ailemize gönderiyoruz. Biz savaştan kaçmıyoruz. Bizim savaşımız ayrı bir ülkeyle olsa orada savaşırız. Şu an orada iç savaş var. Onun için savaşmaya şeyimiz yok. Başka bir ülkeyle savaş olsa Afganlar savaştan kaçmaz” diye konuştu.
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istanbul, afganistan, kaçak göçmen, göçmen, işçi, kağıthane

Göçmen işçi ‘pazarı’: ‘Bizim savaşımız ayrı bir ülkeyle olsa savaşırız, savaştan kaçmıyoruz’

16:00 16.08.2021 (güncellendi: 16:52 16.08.2021)
© DHAKağıthane’de göçmen işçi ‘pazarı’: ‘Bizim savaşımız ayrı bir ülkeyle olsa savaşırız, savaştan kaçmıyoruz’
Kağıthane’de göçmen işçi ‘pazarı’: ‘Bizim savaşımız ayrı bir ülkeyle olsa savaşırız, savaştan kaçmıyoruz’ - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© DHA
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Türkiye'ye çalışmaya gelen göçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren Kağıthane'de toplanarak iş bekliyor. İki yıl önce Türkiye’ye gelen Zabihullah Jabari “Biz savaştan kaçmıyoruz. Bizim savaşımız ayrı bir ülkeyle olsa orada savaşırız. Şu an orada iç savaş var. Başka bir ülkeyle savaş olsa Afganlar savaştan kaçmaz” dedi.
Türkiye’ye gelen göçmenler, günlük işlerde çalışmak için Kağıthane’de sabahın erken saatlerinde toplanıyorlar. Kaçak göçmenlerin de aralarında yer aldığı grup, günlük işlerde çalışmak için kendilerini alacak araçların yolunu gözlüyor.
DHA'nın aktardığı habere göre, yanlarına yaklaşan araçtakilerle iş ve para konusunda anlaşanlar işe giderken kalanlar da yeni işleri bekliyor.

‘Ne Türkiye’de kalmak, ne de Avrupa’ya gitmek istiyoruz, biz memleketimize gitmek istiyoruz’

Afganistan’dan çalışmak için dört yıl önce geldiğini söyleyen Muhammed Ekberi, “Şu an inşaatta çalışıyoruz. Pandemiden önce lokantada çalışıyordum. İş var aslında. Çalışan boş kalmaz. Çalışan için iş var. Her gün buraya geliyorum. Tanıdıklarım var. Ara sıra arıyorlar. Günlük olarak 140-150 lira alıyoruz. Bu para bize yetmiyor ama yapacak bir şey yok. Çalışacağız. Afganistan’da savaştan dolayı ekonomi yok. Ekonomi düşük. O yüzden bir şey yapamıyoruz. Mecbur para göndermek zorundayız. Biz ne Türkiye’de kalmak, ne de Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Biz memleketimize gitmek istiyoruz” dedi.

‘Bir kişi burada çalışacak ki, orada on kişi geçinecek, kazandığımız paraları ailemize gönderiyoruz’

İki yıl önce çalışmak için Türkiye’ye Zabihullah Jabari ise, “Ben Afganistan’dan geldim. Burada günlük işlerde çalışıyorum. Nerede ağır iş olsun çimento, kırma işleri hep biz çalışıyoruz. Biz buraya sadece çalışmak için geldik. Afganistan’da savaş olduğu için, iş olmadığı için buraya çalışmaya geliyoruz. Bir kişi gelip burada çalışacak. Sadece kendisi için değil. Ailesi için. Bir kişi burada çalışacak ki, orada on kişi geçinecek. Biz burada kazandığımız paraları haftalık ve aylık olarak ailemize gönderiyoruz. Biz savaştan kaçmıyoruz. Bizim savaşımız ayrı bir ülkeyle olsa orada savaşırız. Şu an orada iç savaş var. Onun için savaşmaya şeyimiz yok. Başka bir ülkeyle savaş olsa Afganlar savaştan kaçmaz” diye konuştu.
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