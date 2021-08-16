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https://tr.sputniknews.com/20210816/hdp-kapatma-davasinda-ek-sure-istedi-1048064847.html
HDP kapatma davasında ek süre istedi
HDP kapatma davasında ek süre istedi
Kapatma davasında savunma süreci resmen başlayan HDP, savunma için Anayasa Mahkemesi'ne ek süre başvurusu yaptı. Talebin olumlu karşılanması halinde savunma... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T13:41+0300
2021-08-16T13:48+0300
hdp
kapatma davası
anayasa mahkemesi
yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
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Anayasa Mahkemesi (AYM), 21 Haziran'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı ikinci iddianameyi kabul etti, süreç resmen başladı. 843 sayfalık ikinci iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istendi. 69 partilinin söz ve eylemleri, temelli kapatılması istemindeki 'suçların odağı' olmasına gerekçe olarak gösterildi.İddianame kabul edildikten sonra 9 Temmuz'da HDP'ye 70 ek klasör ve flaş bellekler içinde resmi olarak iletildi. Ve 60 günlük savunma süreci de başlamış oldu. İnceleme yapılırken savunmanın yazımı da başladı. Habertürk gazetesinden Mahir Kılıç'ın haberine göre iddianamenin her satırına yanıt vereceklerini belirten HDP kaynakları, 11 Ağustos'ta ek süre istedi. Yüksek mahkeme HDP'nin talebine henüz yanıt vermedi. Talebin olumlu karşılanması halinde savunma süresi 60 günden 90 güne çıkabilecek.HDP sözlü savunma yapacakHDP ön savunmasını verdikten sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındakini görüşünü sunacak. Belirlenecek bir tarihte Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri ise sözlü savunma yapacak. Bu sürecin ardından raportörün hazırlayacağı esas hakkındaki rapor Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılacak. Yüksek mahkeme başkanı Zühtü Arslan’ın belirleyeceği günde üyeler bir araya gelecek ve kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.AYM'nin önündeki seçeneklerHDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Karar için 3'te 2 oy çoğunluğu aranacak. Anayasa Mahkemesi; eylemlerin ağırlığına göre, partinin temelli kapatılmasına karar verebileceği gibi hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına da hükmedebilecek. Temelli kapatılma kararı verilmesi halinde, eylemleri ile partinin kapatılmasına neden olan isimler 5 yıl süreyle siyasi yasaklı hale gelecek. Bu isimler bir başka partinin kurucusu ve üyesi olamayacak.
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hdp, kapatma davası, anayasa mahkemesi, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı

HDP kapatma davasında ek süre istedi

13:41 16.08.2021 (güncellendi: 13:48 16.08.2021)
© Fotoğraf : HDPHDP - bayrak - logo
HDP - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© Fotoğraf : HDP
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Kapatma davasında savunma süreci resmen başlayan HDP, savunma için Anayasa Mahkemesi'ne ek süre başvurusu yaptı. Talebin olumlu karşılanması halinde savunma süresi 60 günden 90 güne çıkacak.
Anayasa Mahkemesi (AYM), 21 Haziran'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı ikinci iddianameyi kabul etti, süreç resmen başladı.
843 sayfalık ikinci iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istendi. 69 partilinin söz ve eylemleri, temelli kapatılması istemindeki 'suçların odağı' olmasına gerekçe olarak gösterildi.
İddianame kabul edildikten sonra 9 Temmuz'da HDP'ye 70 ek klasör ve flaş bellekler içinde resmi olarak iletildi. Ve 60 günlük savunma süreci de başlamış oldu. İnceleme yapılırken savunmanın yazımı da başladı.
Habertürk gazetesinden Mahir Kılıç'ın haberine göre iddianamenin her satırına yanıt vereceklerini belirten HDP kaynakları, 11 Ağustos'ta ek süre istedi. Yüksek mahkeme HDP'nin talebine henüz yanıt vermedi. Talebin olumlu karşılanması halinde savunma süresi 60 günden 90 güne çıkabilecek.

HDP sözlü savunma yapacak

HDP ön savunmasını verdikten sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındakini görüşünü sunacak. Belirlenecek bir tarihte Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri ise sözlü savunma yapacak.
Bu sürecin ardından raportörün hazırlayacağı esas hakkındaki rapor Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılacak. Yüksek mahkeme başkanı Zühtü Arslan’ın belirleyeceği günde üyeler bir araya gelecek ve kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

AYM'nin önündeki seçenekler

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Karar için 3'te 2 oy çoğunluğu aranacak. Anayasa Mahkemesi; eylemlerin ağırlığına göre, partinin temelli kapatılmasına karar verebileceği gibi hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına da hükmedebilecek.
Temelli kapatılma kararı verilmesi halinde, eylemleri ile partinin kapatılmasına neden olan isimler 5 yıl süreyle siyasi yasaklı hale gelecek. Bu isimler bir başka partinin kurucusu ve üyesi olamayacak.
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