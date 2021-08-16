https://tr.sputniknews.com/20210816/huda-par-taliban-yonetiminin-ilk-mesajlari-gelecege-dair-umutlari-artirmistir-1048079387.html

HÜDA PAR: Taliban yönetiminin ilk mesajları, geleceğe dair umutları artırmıştır

HÜDA PAR: Taliban yönetiminin ilk mesajları, geleceğe dair umutları artırmıştır

HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Şehzade Demir, Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından verilen ilk mesajların geleceğe dair umutları... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T19:47+0300

2021-08-16T19:47+0300

2021-08-16T19:47+0300

politika

hüda-par

afganistan

taliban

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Sözcü Demir, partisinin iç ve dış gündemin öne çıkan konularına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.Taliban birliklerinin başkent Kabil’e girmesi ile Afganistan’da bütün vilayetlerin Taliban’ın kontrolüne girdiğini, ardından Devlet Başkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiğini hatırlatan Demir, Taliban’ın yönetimi devraldığını belirtti. Dış güçlerin ülkeden ayrılmış olmalarının sürecin en sevindirici yönü olduğunu vurgulayan Demir, "Şüphesiz yaşanan bu gelişmeler, Afganistan için çok önemli bir süreçtir. On yıllardan beri savaş ve yıkımı yaşayan Afgan halkının bugün en fazla ihtiyaç duyduğu şey; barış, huzur ve sükûnettir. Afgan halkının yaşadığı acılar artık bitmelidir. Yeni sürecin, acıların bitmesine vesile olmasını diliyoruz. Taliban yönetiminin, kimsenin cezalandırılmayacağı ve genel af ilan edileceği yönündeki ilk mesajları Afgan toplumunda ve dünyada olumlu karşılanmış, geleceğe dair umutları artırmıştır." dedi. "Ülkeye huzur ve kardeşlik hakim olmalıdır" diyen Demir, "Bundan sonraki süreçte Taliban yönetiminin kendi toplumunun menfaatini öncelemesini, İslam’ın adaletini ve mutedil anlayışını esas almasını ve hiç kimseyi dışlamadan, bütün tarafların temsil edilebileceği çoğulcu bir yönetimi benimsemesini temenni ediyoruz. Geçmişte yaşanan düşmanlıklar geride kalmalı, ülkeye huzur ve kardeşlik hakim olmalıdır." diye konuştu.

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hüda-par, afganistan, taliban