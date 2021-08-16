https://tr.sputniknews.com/20210816/iettde-25-kadin-sofor-daha-direksiyon-basinda-biz-neredeysek-orasi-guzellesiyor-1048072779.html
İETT’de 25 kadın şoför daha direksiyon başında: ‘Biz neredeysek orası güzelleşiyor’
İETT’de 25 kadın şoför daha direksiyon başında: ‘Biz neredeysek orası güzelleşiyor’
İETT, üçüncü kez kadın şoför alımı için sınav açtı. Başvuru sürecinin ardından direksiyon sınavına giren adaylardan 25’i, otobüs şoförü olmaya hak kazandı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T16:21+0300
2021-08-16T16:21+0300
2021-08-16T16:21+0300
türkiye
iett
ibb
kadın
otobüs şöförü
şoför
belediye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, kadın şoför alımı için yeni bir süreç başlattı. Şoförlük için kariyer.ibb.istanbul web sitesi üzerinden başvuru yapan 44 adayla Kurban Bayramı öncesinde mülakat gerçekleştirildi ve kadınlardan 26’sı direksiyon sınavına katılmaya hak kazandı.10-11 Ağustos’ta gerçekleştirilen direksiyon sınavında, 25 aday başarılı oldu ve İETT şoförü olmaya hak kazandı. Direksiyon sınavına katılan adaylar, iş başvurusunun ardından iyi bir direksiyon sınavı geçirdiklerini ve sonuçtan çok umutlu olduklarını söylediler.‘Doğru ve güvenli şoförlük yaparak trafikteki kaza riskini azaltacağımıza inanıyoruz’Kadınların da erkeklerin yaptığı birçok işi başarıyla yapabileceğini, güzel otobüs kullanabileceğini gösterdiklerini vurgulayan adaylar, “Kendimizle gurur duyuyoruz. Doğru ve güvenli şoförlük yaparak trafikteki kaza riskini azaltacağımıza inanıyoruz. Biz nerdeysek orası güzelleşiyor” ifadelerini kullandı.25 kadın şoför, 2 aylık bir eğitimin ardından İstanbul yollarında direksiyon başına geçerek, İstanbullulara hizmet verecek. Aday şoför oryantasyon eğitim programı kapsamında; araç tanıtım eğitimi, yangın ve genel güvenlik eğitimi, simülatörlü sürüş eğitimi, güvenli ve defansif sürüş teknikleri eğitimi, sertifikalı temel ilkyardım eğitimi, uygulamalı hat eğitimi verilecek.Son alımla İETT’de kadın şoför sayısı 51’e yükselmiş oldu.
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iett, ibb, kadın, otobüs şöförü, şoför, belediye
İETT’de 25 kadın şoför daha direksiyon başında: ‘Biz neredeysek orası güzelleşiyor’
İETT, üçüncü kez kadın şoför alımı için sınav açtı. Başvuru sürecinin ardından direksiyon sınavına giren adaylardan 25’i, otobüs şoförü olmaya hak kazandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, kadın şoför alımı için yeni bir süreç başlattı. Şoförlük için kariyer.ibb.istanbul web sitesi üzerinden başvuru yapan 44 adayla Kurban Bayramı öncesinde mülakat gerçekleştirildi ve kadınlardan 26’sı direksiyon sınavına katılmaya hak kazandı.
10-11 Ağustos’ta gerçekleştirilen direksiyon sınavında, 25 aday başarılı oldu ve İETT şoförü olmaya hak kazandı. Direksiyon sınavına katılan adaylar, iş başvurusunun ardından iyi bir direksiyon sınavı geçirdiklerini ve sonuçtan çok umutlu olduklarını söylediler.
‘Doğru ve güvenli şoförlük yaparak trafikteki kaza riskini azaltacağımıza inanıyoruz’
Kadınların da erkeklerin yaptığı birçok işi başarıyla yapabileceğini, güzel otobüs kullanabileceğini gösterdiklerini vurgulayan adaylar, “Kendimizle gurur duyuyoruz. Doğru ve güvenli şoförlük yaparak trafikteki kaza riskini azaltacağımıza inanıyoruz. Biz nerdeysek orası güzelleşiyor” ifadelerini kullandı.
25 kadın şoför, 2 aylık bir eğitimin ardından İstanbul yollarında direksiyon başına geçerek, İstanbullulara hizmet verecek. Aday şoför oryantasyon eğitim programı kapsamında; araç tanıtım eğitimi, yangın ve genel güvenlik eğitimi, simülatörlü sürüş eğitimi, güvenli ve defansif sürüş teknikleri eğitimi, sertifikalı temel ilkyardım eğitimi, uygulamalı hat eğitimi verilecek.
Son alımla İETT’de kadın şoför sayısı 51’e yükselmiş oldu.