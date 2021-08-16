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İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk
İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk
İstanbul'dan Bulgaristan'a gitmek için yola çıkan tur otobüsünün altında, iki tekerlekle şasi arasına saklanan 2 göçmen yakalandı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T13:59+0300
2021-08-16T14:05+0300
türkiye
bulgaristan
sofya
göçmen
sığınmacı
mülteci
otobüs
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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan İstanbul'a turist getiren otobüsle önceki gün turun tamamlanmasının ardından geri dönüş için yola çıkıldı. İstanbul ile Edirne arasındaki istasyonda mola veren otobüsün Bulgar sürücüsü, aracı incelerken iki tekerlek ile şasi arasında 2 kişinin olduğunu fark edip polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kişileri bulundukları yerden çıkardı. Bu anlar, yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Polis, otobüsün altında yolculuk yaparken tesadüfen bulunan kişilerin, ülkeye kaçak giren göçmenler olduğunu belirledi. Bulgaristan'a yasa dışı yollardan gitmek için otobüsün altına gizlendikleri belirlenen 2 göçmen, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20210815/taksi-ile-kacak-gocmen-tasimaciligina-2-gozalti-1048043265.html
türkiye
bulgaristan
sofya
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bulgaristan, sofya, göçmen, sığınmacı, mülteci, otobüs

İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk

13:59 16.08.2021 (güncellendi: 14:05 16.08.2021)
© DHAİki tekerlek arasında ölümüne yolculuk
İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© DHA
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İstanbul'dan Bulgaristan'a gitmek için yola çıkan tur otobüsünün altında, iki tekerlekle şasi arasına saklanan 2 göçmen yakalandı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan İstanbul'a turist getiren otobüsle önceki gün turun tamamlanmasının ardından geri dönüş için yola çıkıldı.
İstanbul ile Edirne arasındaki istasyonda mola veren otobüsün Bulgar sürücüsü, aracı incelerken iki tekerlek ile şasi arasında 2 kişinin olduğunu fark edip polise haber verdi.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kişileri bulundukları yerden çıkardı. Bu anlar, yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
TÜRKİYE
Taksi ile kaçak göçmen taşımacılığı: 2 kişi gözaltında
Dün, 13:30
Polis, otobüsün altında yolculuk yaparken tesadüfen bulunan kişilerin, ülkeye kaçak giren göçmenler olduğunu belirledi. Bulgaristan'a yasa dışı yollardan gitmek için otobüsün altına gizlendikleri belirlenen 2 göçmen, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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