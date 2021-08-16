https://tr.sputniknews.com/20210816/israil--japonya-isbirligi-ay-topragindan-oksijen-uretilecek-1048057775.html

İsrail- Japonya işbirliği: Ay toprağından oksijen üretilecek

İsrail- Japonya işbirliği: Ay toprağından oksijen üretilecek

Ay'da uzun vadeli görevlerin hayata geçirilmesi için farklı ülkelerin muhtemel teknoloji arayışları sürüyor. Japon ve İsrailli şirketler, Ay'da oksijen üretimi... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T10:17+0300

2021-08-16T10:17+0300

2021-08-16T10:17+0300

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Kyodo ajansına göre Japonya'dan Ispace ile İsrail'den Helios firmaları, Ay'da oksijen üretimini hedefleyen projede işbirliği yürütecek.Buna göre firmalar, Ay'dan elde edilen toprağı yüksek sıcaklıkta eritip elektroliz ederek, oksijen üretmeyi deneyecek.Projeye ilişkin konuşan Ispace Üst Yöneticisi (CEO) Hakamada Takeşi, "Proje, daha fazla oyuncunun bu pazara girmesini teşvik edecek" dedi.Helios CEO'su Jonathan Geifman, ay toprağından oksijen üretilmesinin, gelecekte Ay'a yönelik faaliyetler için hayati önem taşıdığını söyledi.Proje kapsamında İsrailli firma, 1 ton Ay toprağından 250 kilogram oksijen elde edilmesini hedefliyor.Ispace ise 2023-25 döneminde iki farklı dönemde teknik ekipman tedarik edecek.

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bilim, israil, japonya, ay, işbirliği, teknoloji, oksijen