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İsrail- Japonya işbirliği: Ay toprağından oksijen üretilecek
© AFP 2021 / Yuri CortezVenezüella'da Süper Ay
© AFP 2021 / Yuri Cortez
Ay'da uzun vadeli görevlerin hayata geçirilmesi için farklı ülkelerin muhtemel teknoloji arayışları sürüyor. Japon ve İsrailli şirketler, Ay'da oksijen üretimi amaçlayan deneysel projede işbirliği yapacak.
Kyodo ajansına göre Japonya'dan Ispace ile İsrail'den Helios firmaları, Ay'da oksijen üretimini hedefleyen projede işbirliği yürütecek.
Japan, Israel startups to team up to make oxygen on Moonhttps://t.co/Ei0wHIvfD0— The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) August 14, 2021
Buna göre firmalar, Ay'dan elde edilen toprağı yüksek sıcaklıkta eritip elektroliz ederek, oksijen üretmeyi deneyecek.
Projeye ilişkin konuşan Ispace Üst Yöneticisi (CEO) Hakamada Takeşi, "Proje, daha fazla oyuncunun bu pazara girmesini teşvik edecek" dedi.
Helios CEO'su Jonathan Geifman, ay toprağından oksijen üretilmesinin, gelecekte Ay'a yönelik faaliyetler için hayati önem taşıdığını söyledi.
Proje kapsamında İsrailli firma, 1 ton Ay toprağından 250 kilogram oksijen elde edilmesini hedefliyor.
Ispace ise 2023-25 döneminde iki farklı dönemde teknik ekipman tedarik edecek.
Under the project, Israel's Helios Project will undertake demonstration tests to extract oxygen by melting lunar soil at a high temperature and electrolyzing it. Japan's Ispace will deliver equipment for the experiments twice between 2023 and 2025. ... https://t.co/nBxtGLxmOQ— The Jakarta Post (@jakpost) August 13, 2021