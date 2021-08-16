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Kabil'den Türkleri getiren THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi
Kabil'den Türkleri getiren THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi
Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T17:15+0300
2021-08-16T17:15+0300
türkiye
afganistan
taliban
thy
uçak
tahliye
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Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na indi.Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil'den binen 324 yolcu İstanbul'a getirildi. Tahliye uçağı 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.Kabil'den gelen Türk vatandaşlarına koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapılacak.Afganistan'dan gelen Türk vatandaşları bildirdikleri adreslerde karantinada girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.
türkiye
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afganistan, taliban, thy, uçak, tahliye

Kabil'den Türkleri getiren THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi

17:15 16.08.2021
© DHAKabil'den Türkleri getiren THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi
Kabil'den Türkleri getiren THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© DHA
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Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na indi.
Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil'den binen 324 yolcu İstanbul'a getirildi. Tahliye uçağı 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.
Kabil'den gelen Türk vatandaşlarına koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapılacak.
Afganistan'dan gelen Türk vatandaşları bildirdikleri adreslerde karantinada girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.
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