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Kabine salgın gündemiyle toplanıyor
Kabine salgın gündemiyle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri virüs salgını, yangın ve sel... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T08:36+0300
2021-08-16T08:35+0300
türkiye
kabine
kabine toplantısı
koronavirüs
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Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınacak, aşılama süreci değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum yapacak.Yeni tedbirler masaya yatırılacakVaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.Yüz yüze eğitimToplantıda, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bir sunum yapacak.Özer 6 Eylül'de yüz yüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek.Bu çerçevede öğretmenler ve okullarda görev yapan diğer personelle öğrenci velilerinin aşılarının tamamlanması ya da düzenli PCR testi sonucu ibraz etmelerine dönük uygulamanın başlatılması ele alınacak.Yangın sel ve felaketleriToplantıda Güney illerini etkisi altına alan orman yangınları ve Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.Kastamonu Sinop ve Bartın'daki selin ardından hem bölgeye dönük yardımlar hem de ağır hasar gören bölgelerin yeniden imarına dönük atılacak adımlar, toplantının gündem başlıkları arasında olacak.Afganistan'daki son gelişmeler başta olmak üzere, dış politika da kabinenin gündeminde olacak.
https://tr.sputniknews.com/20210801/kabine-yarin-toplaniyor-kapali-alanda-asi-sart-olacak-mi-1045122350.html
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kabine, kabine toplantısı, koronavirüs

Kabine salgın gündemiyle toplanıyor

08:36 16.08.2021
© AAKabine toplantısı
Kabine toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AA
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Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri virüs salgını, yangın ve sel felaketleri ile Afganistan olacak.
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.

Toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınacak, aşılama süreci değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum yapacak.

Yeni tedbirler masaya yatırılacak

Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.

Yüz yüze eğitim

Toplantıda, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bir sunum yapacak.
Özer 6 Eylül'de yüz yüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek.

Bu çerçevede öğretmenler ve okullarda görev yapan diğer personelle öğrenci velilerinin aşılarının tamamlanması ya da düzenli PCR testi sonucu ibraz etmelerine dönük uygulamanın başlatılması ele alınacak.
Kabine toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2021
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Kabine yarın toplanıyor: Kapalı alanlarda aşı şartı olacak mı?
1 Ağustos, 16:57
Yangın sel ve felaketleri
Toplantıda Güney illerini etkisi altına alan orman yangınları ve Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Kastamonu Sinop ve Bartın'daki selin ardından hem bölgeye dönük yardımlar hem de ağır hasar gören bölgelerin yeniden imarına dönük atılacak adımlar, toplantının gündem başlıkları arasında olacak.

Afganistan'daki son gelişmeler başta olmak üzere, dış politika da kabinenin gündeminde olacak.
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