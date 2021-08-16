https://tr.sputniknews.com/20210816/kabine-salgin-gundemiyle-toplaniyor-1048055844.html

Kabine salgın gündemiyle toplanıyor

Kabine salgın gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri virüs salgını, yangın ve sel... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T08:36+0300

2021-08-16T08:36+0300

2021-08-16T08:35+0300

türkiye

kabine

kabine toplantısı

koronavirüs

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Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınacak, aşılama süreci değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum yapacak.Yeni tedbirler masaya yatırılacakVaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.Yüz yüze eğitimToplantıda, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bir sunum yapacak.Özer 6 Eylül'de yüz yüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek.Bu çerçevede öğretmenler ve okullarda görev yapan diğer personelle öğrenci velilerinin aşılarının tamamlanması ya da düzenli PCR testi sonucu ibraz etmelerine dönük uygulamanın başlatılması ele alınacak.Yangın sel ve felaketleriToplantıda Güney illerini etkisi altına alan orman yangınları ve Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.Kastamonu Sinop ve Bartın'daki selin ardından hem bölgeye dönük yardımlar hem de ağır hasar gören bölgelerin yeniden imarına dönük atılacak adımlar, toplantının gündem başlıkları arasında olacak.Afganistan'daki son gelişmeler başta olmak üzere, dış politika da kabinenin gündeminde olacak.

https://tr.sputniknews.com/20210801/kabine-yarin-toplaniyor-kapali-alanda-asi-sart-olacak-mi-1045122350.html

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kabine, kabine toplantısı, koronavirüs