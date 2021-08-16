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Kabine toplantısı ertelendi
Kabine toplantısı ertelendi
Beştepe'de bugün gerçekleştirilmesi beklenen kabine toplantısı, birçok bakanın saha çalışmalarında yer alması nedeniyle ertelendi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T09:57+0300
2021-08-16T09:57+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
bakanlar kurulu
cumhurbaşkanlığı
kabine
yüz yüze eğitim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15:30'da Bakanlar Kurulu'nu toplaması bekleniyordu. Toplantının öncelikli gündem maddesini yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı oluşturuyordu.Ancak kabinede görevli birçok bakanın afet bölgelerindeki saha çalışmalarında yer alması nedeniyle, toplantının bugün gerçekleşemeyeceği aktarıldı.
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recep tayyip erdoğan, bakanlar kurulu, cumhurbaşkanlığı, kabine, yüz yüze eğitim

Kabine toplantısı ertelendi

09:57 16.08.2021
© AABakanlar Kurulu, kabine
Bakanlar Kurulu, kabine - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AA
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Beştepe'de bugün gerçekleştirilmesi beklenen kabine toplantısı, birçok bakanın saha çalışmalarında yer alması nedeniyle ertelendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15:30'da Bakanlar Kurulu'nu toplaması bekleniyordu.
Toplantının öncelikli gündem maddesini yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı oluşturuyordu.
Ancak kabinede görevli birçok bakanın afet bölgelerindeki saha çalışmalarında yer alması nedeniyle, toplantının bugün gerçekleşemeyeceği aktarıldı.
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