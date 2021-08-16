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Kabine toplantısı ertelendi
Kabine toplantısı ertelendi
Beştepe'de bugün gerçekleştirilmesi beklenen kabine toplantısı, birçok bakanın saha çalışmalarında yer alması nedeniyle ertelendi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T09:57+0300
2021-08-16T09:57+0300
2021-08-16T09:57+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
bakanlar kurulu
cumhurbaşkanlığı
kabine
yüz yüze eğitim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15:30'da Bakanlar Kurulu'nu toplaması bekleniyordu. Toplantının öncelikli gündem maddesini yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı oluşturuyordu.Ancak kabinede görevli birçok bakanın afet bölgelerindeki saha çalışmalarında yer alması nedeniyle, toplantının bugün gerçekleşemeyeceği aktarıldı.
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recep tayyip erdoğan, bakanlar kurulu, cumhurbaşkanlığı, kabine, yüz yüze eğitim
Kabine toplantısı ertelendi
Beştepe'de bugün gerçekleştirilmesi beklenen kabine toplantısı, birçok bakanın saha çalışmalarında yer alması nedeniyle ertelendi.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15:30'da Bakanlar Kurulu'nu toplaması bekleniyordu.
Toplantının öncelikli gündem maddesini yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı oluşturuyordu.
Ancak kabinede görevli birçok bakanın afet bölgelerindeki saha çalışmalarında yer alması nedeniyle, toplantının bugün gerçekleşemeyeceği aktarıldı.