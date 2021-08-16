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Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T09:13+0300
2021-08-16T09:13+0300
2021-08-16T09:17+0300
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karadeniz
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bartın
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Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle 3 ilde toplam can kaybı sayısı 70'e yükseldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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afad, kastamonu, karadeniz, sinop, sel, bartın
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi 09:13 16.08.2021 (güncellendi: 09:17 16.08.2021)
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Batı Karadeniz'de
meydana gelen sel felaketi
nedeniyle 3 ilde toplam can kaybı
sayısı
70'e yükseldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, " Sel nedeniyle Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" ifadeleri kullanıldı.