https://tr.sputniknews.com/20210816/kiz-arkadasina-surpriz-hazirladi-cikan-tartismada-komsuyu-vurdu-1048075268.html

Kız arkadaşına sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu

Kız arkadaşına sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu

Antalya'da kız arkadaşının oturduğu dairenin karşısına gelerek yere ismini yazıp yanına da ayıcık, çiçek, çikolata ve kutu içerisinde yüzük bırakan Cüneyt... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T17:07+0300

2021-08-16T17:07+0300

2021-08-16T17:07+0300

türkiye

antalya

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sürpriz

tabanca

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Antalya’da meydana gelen olayda, iddiaya göre, sokak üzerinde 5 katlı bir apartmanın ikinci katında oturan kız arkadaşını görmeye gelen Cüneyt Özgür, asfalt üzerine sprey boya ile kızın ismini yazdı.Genç, yazının tam ortasına küçük ayıcık ve içerisinde yüzük olduğu öğrenilen hediye kutusu ile yanına da gül ve çikolata bıraktı. Olay yerine geldiği aracı ile bir süre sevgilisinin evinin karşısında bekleyen Özgür, daha sonra genç kıza seslendi.Çevrenin rahatsız olduğunu öne süren kızın komşusu Veysi Kara, Cüneyt Özgür'e sessiz olmasını istedi. İkili arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cüneyt Özgür, yanında bulunan tabanca ile Kara'yı sol bacağından yaraladı.Silah seslerini duyan site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı Özgür polis ekiplerinin gelmesiyle olay yerinden kaçtı. Yaralı Veysi Kara ise sağlık ekipleri tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kara, kendisini vuran kişiyi tanımadığını söyledi.Kaçan Cüneyt Özgür, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından saklandığı yerde bulunarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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antalya, komşu, sürpriz, tabanca